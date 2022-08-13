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عمر شويل - جدة ما هي شروط قرض الأسرة الجديدة؟ 1444 وخطوات تقديم طلب للحصول على التمويل، وضع بنك بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط والضوابط للحصول على التمويلات والقروض المالية، حيث لكل تمويل شخصي أو قرض شروط محددة يجب أن تكون هذه الشروط متوافقة تماماً مع المتقدم، حيث أن أبرز شرط من هذه الشروط هو أن لا يكون الشخص عليه دين إلي البنك بالإضافة على تقديم الشخص الضمانات الكافية التي يطلبها البنك لحصولك على التمويل، حيث أتاح البنك حصول المرأة على تمويل الأسرة بشرط أن تكون من الحالات الخاصة مثل أن تكون أرملة أو مطلقة أو لديها أطفال صغار تحاول مساعدتهم.

ما هي شروط قرض الأسرة الجديدة؟

جاء من بين الضمانات والشروط والسياسات التي وضعها بنك التسليف السعودي أو ما يذكر عليه الآن بنك التنمية الاجتماعية مجموعة بارزة من الشروط للحصول على قرض الأسرة من بينها التالي:

يجب أن لا يزيد عمر المواطن المتقدم عن ٧٠ عام.

تقديم رهن عقاري بشرط أن لا يقل ثمنه عن ثمن التمويل.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن 10 آلاف ريال سعودي.

تقديم المستندات والأوراق المطلوبة.

الالتزام بسداد التمويل، ولا يكون عليه التزامات أخري لدي البنك.

بسداد التمويل، ولا يكون عليه التزامات أخري لدي البنك. سداد أول أقساط التمويل بعد مرور شهر من استلام التمويل.

إذا كان الابن أقل من 24 عام يحتسب من ضمن أفراد الأسرة ما لم يكن موظف.

في حالة كان الشخص المتقدم للحصول على التمويل عمره ما بين 60 إلي 65 فإن الحد الأعلى للتمويل ثلاثون ألف ريال سعودي.

أما في حالة كان عمر المستفيد من التمويل ما بين 65 إلي 70 فإن قيمة التمويل الأعلى 18 ألف ريال سعودي، على جانب آخر يقدم بنك التسليف والادخار السعودي مجموعة كبيرة من التمويلات ولكن كلها لديها شروط يجب أن تتحقق مثل شروط قرض الزواج، كما يقدم المصرف العديد من التمويلات الأخري أبرزها تمويل ترميم المنازل.

طريقة التقديم طلب تمويل الأسرة

يستطيع المواطن أو المواطنة الذي ينطبق عليه الشروط السابق ذكرها التقدم بطلب للحصول على تمويل الأسرة من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية .

. النقر على زر تسجيل جديد.

تسجيل البيانات والمعلومات.

مراجعة البيانات المدخلة جيداً حيث يقوم البنك بإرسال رسالة خاصة على جوالك من أجل تفعيل الحساب.

قم باستكمال البيانات المطلوبة.

حدد موعد للذهاب إلي اقرب فرع البنك لتسليم المستندات والأوراق المطلوبة.

بعدها يتم عمل دراسة وفي حالة قبولك سيتم تحويل المبلغ إلى حسابك مباشرة.

رابط قرض الأسرة 1444

يمكنكم عبر الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية التقديم للحصول علي القرض من خلال الدخول علي رابط تمويل الأسرة ومن ثم تقوم باستكمال أجراءات التقديم والتي من أبرزها (تسجيل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد) حيث يتم التحقق من صحة البيانات قبل استكمال عملية التسجيل كما ذكرنا في الفقرة السابقة.

كم قسط قرض الأسرة ؟

يقدم بنك التنمية الاجتماعية الكثير من برامج التمويل والتي من أهمها برنامج تمويل الأسرة أو بما يسمي قرص الأسرة، والتي تبدأ من 1800 ريال وتصل الي 60 الف ريال سعودي، ويتم تحديد قسط قرض الأسرة بناء على عدة معايير أهمها أن لا تزيد مدة التمويل عن 60 شهر مهما بلغ التمويل الذي يرغب في الحصول على المواطن.

قروض بنك التسليف والادخار السعودي

يوفر بنك التنمية الاجتماعية الكثير من التمويلات والقروض لكل مواطني ومقيمين المملكة العربية السعودية، فمن بين هذه التمويلات قرض 60 ألف ريال بالإضافة إلي مشاريع جاهزة قيد التنفيذ، كما يقدم البنك تمويل نفاذ الخاص بالعاطلين الذين ليس لديهم عمل بالإضافة إلي القرض العيني.

متطلبات تمويل الأسرة للموظفين

كشف بنك التنمية الاجتماعية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر المستندات والأوراق المطلوبة في حالة طلب الموظف تمويل الأسرة، وجاءت هذه المستندات تضم التالي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم.

صورة من سجل الأسرة.

اصل نموذج 104

رقم حساب الايبان.

كشف حساب بآخر 3 رواتب.

تصريح بياناتي موقع من وزارة الداخلية للعميل والأبناء.

وصلنا لختام شرح شروط قرض الأسرة الجديدة 1444 وخطوات تقديم طلب للحصول على التمويل السريع.