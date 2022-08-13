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عمر شويل - جدة تعديلات نص المادة 55 من نظام العمل السعودي…نظام العمل وقانونه وضوابطه وفق النظام المتبع في المملكة العربية السعودية هو ما تتناوله المادة 55 من قانون ونظام العمل فتحدد كافة الحقوق والواجبات الخاصة بالمواطنين في السعودية والعمال وكذلك أصحاب الأعمال والشركات وكل شئ يخص التعاقد مع الموظفين وحالات تجديد العقد تلقائيًا وكذلك انتهاءه وغيرها من الحالات.

تعديلات نص المادة 55 من نظام العمل السعودي

ووفقًا لما تنص عليه المادة 55 من نظام الخاص بالعمل في السعودية فإنه بانتهاء العقد وكذلك استمرار العمل سيعتبر مجددًا .

بشكل تلقائي مرة أخرى دون الرجوع لأحد الطرفين وبعدها يتحول إلى عقد مفتوح ليس محدد المدة ومقيد وذلك بجانب العقوبات.

التي تطبق على المخالفين لشروط العقد المنصوص عليه.

وبالنسبة للنص الخاص بالمادة فإنها تقول بأن العقد الذي ينتهي بفترة محددة وذلك وفق انتهاء المدة المقيد بها .

فإذا استمر العمل بين الأطراف الموجودة بالتعاقد بعد انتهاء تلك الفترة يتم تجديده بشكل تلقائي بفترة طويلة.

نص المادة 55 من نظام العمل السعودي

وكذلك إن كان العقد المخصص بالعمل به أحد الشروط الخاصة فيجب التجديد وفقًا لنفس الشرط وأيضًا بعد انتهاء المدة الأولى.

تجدد لفترة مماثلة ويتم التجديد وفقًا للتعاقد من قبل مدتين متتاليتين.

والحالات التي تنص على انتهاء العمل بين صاحب العمل وكذلك الموظف وهي انتهاء المدة التي نص عليها العقدة.

وذلك إن كان أحد الطرفين لا يرغب بالاستمرار أو التمديد والتجديد يكون تلقائيًا في حالة ما إذا كان العمل مستمر فيجدد العقد الخاص العمل تلقائيًا.

تعديلات المادة 55 من نظام العمل السعودي وشروطها

وبالنسبة للتعديل الأخير للمادة 55 لنظام العمل السعودي والشروط الخاصة بتلك التعديلات فقد تم التعديل الخاص بـ نظام العمل .

ليكون العقد غير محدد ويمدد لـ 3 مدد أو مرات متتالية بين الأطراف ويكون العامل قد قضى في خدمته 4 سنوات متتالية على الأقل.

وكذلك بالنسبة لمدة التعاقد فهو غير محدد المدة في حالة إذا كانت الفترة الإجمالية للتعاقد 4 مرات أو.

أقل بشرط أن يشمل المدة الأصلية المتفق عليها في العقد الأول وكذلك الفترات التي يتم فيه التجديد.