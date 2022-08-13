نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط الأساسية المطلوبة للمطلقات من معاش الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية من أحد البرامج الهامة للدعم المالي المقدم للمواطنين السعوديين محدودي الدخل المنخفض، والفئات الأكثر احتياجاً، وهذا لكي يتم مساعدتهم على أعباء الحياة، وتوفير حياة كريمة، وهذا فيما يقدمه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، وهذا من أهم الجهات المسؤولة عن معاش الضمان الاجتماعي، حيث أن برنامج الضمان الاجتماعي قام بتوفير شروط للمطلقات لكي يتم الحصول على الدعم المادي الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وهذا لضمان وصول هذا الدعم لمستحقيه الفعليين والأكثر احتياجاً، حيث أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحالات التي يتم فيما استبعاد جميع المواطنين السعوديين المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وتوقف صرف الدعم المادي الشهري لهم، حيث أن نقوم بتوضيح كيفية الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة.

وقد أشار إلى ذلك أن السيدات بعد الطلاق من الضمان الاجتماعي، أو وفاة زوجها من ضيق المعيشة للفقراء والمحتاجين، ولذلك هذا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وأضاف إلى ذلك أن يتم تقديم دعم الضمان الاجتماعي لهن، ولذلك سوف نقوم من خلال موقعنا المتميز الشروط الهامة لاستحقاق معاش الدعم المادي.

شروط الضمان للمطلقات :

يجب على المتقدم أن يكون سعودية الجنسية. يجب على المستفيد أن تكون مقيمة إقامة دائمة داخل المملكة. يتم استثناء المطلقة الغير سعودية من رجل سعودي، ولها أولاد تقيم داخل المملكة السعودية، من شرطة الجنسية . يجب على المستفيدة ألا تكون مطلقة. يجب أن لا تشغل في أي وظيفة حكومية، لها دخل ثابت، يفوق الدخل الشهري الذي ستحصل عليه من الضمان . ألا تجد المطلقة من يعولها وأسرتها. يشترط على عدم تجاوز عمر المتقدمة عن 65 عاماً

حالات استبعاد المطلقات من الضمان :

إذا كان التقديم للمطلقة كافة الأوراق والمستندات غير صحيحة. عدم تحديث بيانات المطلقة. بعد إصدار طلب التحديث بثلاثين 30 يوماً . سوف يتم إيقاف معاش الضمان إذا كان رفضت المطلقة للعمل رغم قدرتها عليه. عدم تواجد المطلقة في أحد دور الإيواء التابعة للمملكة السعودية . يتم رفع المعاش إذا تنازلت المطلقة عنه لشخص آخر. سوف يتم إيقاف المعاش في حالة وفاة المطلقة.

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي :