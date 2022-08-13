نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول الموحد للطالبات 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الموحد للطالبات 1444 .. تقبل الآن الكثير من الطالبات بجانب أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية على البحث بشأن النتائج الخاصة بالقبول والموحد في كافة الجامعات الحكومية السعودية ونوضح لكم ذلك فنظام القبول عبارة عن البوابة الإلكترونية الحكومية المختصة بالطلاب وقبولهم من أجل تسهيل عملية الترشيح الخاصة بالطالب وتقديم الرغبات وإعلان قبوله في الجامعات وذلك من أجل مبدأ الشفافية والموضوعية والمساواة بين الجميع حيث تعمل تلك المنصة على تقديم آلاف الخدمات للطلاب الخريجين من الثانوية العامة والمقبلين على التقديم في الجامعات وتمنحهم الفرص الأكبر في التقديم على الجامعات المتناسبة مع مجموعهم والتخصصات الذين يودون دراستها بجانب ذلك طرق التقديم وانتهاء العملية الخاصة بالترشيح والقبول وإعلان نتائجها.

رابط نتائج القبول الموحد للطالبات 1444

وبالنسبة لتساؤلات الطلاب بشأن موعد الإعلان عن نتيجة القبول والموحدة .

والخاصة بالطالبات في كافة الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية هو يوم الأحد القادم والموافق يوم 8 /7/2022 وهجريًا 9 محرم .

1444 ويتم في ذلك الموعد إعلان الكشف الخاص بالقبول لكل جامعة بشكل إلكتروني وذلك عبر البوابة الموحدة للقبول بالنسبة للطالبات في المملكة .

شروط الطالبات المتقدمة للقبول بالكلية

أما عن الشروط الخاصة بالقبول للطلبة والطالبات 1444 فيجب أن تتوافر في الطالبات.

أن تكون تخرجت الطالبة من الثانوية العامة أو حصلت عليها من مدة لا تزيد عن 5 سنوات .

بجانب ذلك أن تنجح في اختبارات القدرات والقبول بالكلية المراد التقديم فيها.

وأن يكون الترشيح بالنسبة للدرجة الموزونة الخاصة بكل جامعة هو من اختار الكلية للطالبة.

وكذلك إن كانت الطالبة غير سعودية ووالدتها سعودية تعامل معاملة المواطن السعودي.

وإن كانت أجنبية يتم تخصيص 5 % من المعايير الخاصة بها والترشيح.

كذلك والطلبة الأجانب إن كانت الطالبة غير سعودية تقدم جواز السفر ورقم الإقامة.

رابط صدور نتائج القبول بالنسبة للطالبات

وبالنسبة للرابط الخاص بصدور نتيجة القبول الموحد للطالبات السعوديات والأجانب سيتم الصدور بشكل خاص.

لمدينة الرياض إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي الخاص بـ القبول الموحد للطالبات أو بوابة القبول الإلكترونية.

وذلك في الموعد الذي تم ذكره في الأعلى والأفضل أن يظل النظام بهذا الشكل تسهيلًا على كافة الطلبة والطالبات.