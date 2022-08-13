نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط ومستندات الجنسية السعودية وكم نقطة تلزم للحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط ومستندات الجنسية السعودية الحصول على جنسية بلد أخرى حلم كل إنسان على وجه الأرض، وهذا الحلم قد يبدو صعب ولكنه سهل للغاية خاصة في المملكة العربية السعودية، حيث سمح الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمنح الجنسية السعودية لجميع الكفاءات من البلاد الأخرى في المجالات الشرعية، الطبية، العلمية، الثقافية، الرياضية، وغيرها من المجالات الأخرى التي تخدم رؤية المملكة لعام 2030، ويتم منح الجنسية من قبل رئيس مجلس الوزراء بعد أوامر من وزير الداخلية السعودية وذلك وفق شروط التجنيس في السعودية للأجانب، ويمكن للطفل المولود في المملكة الحصول على الجنسية السعودية حتى وإن كان من أبوين مجهولين، بينما لا يمكن للسعودي الحصول على جنسية من دولة أخرى دون موافقة رئيس مجلس الوزراء.

شروط الحصول على الجنسية السعودية

وتعد الجنسية السعودية واحدة من أبرز الجنسيات العربية التي تحظى بإقبال كبير من قبل مواطنو الدول العربية الأخرى في الحصول عليها حيث ترتفع بها نسبة المغتربين سواء من الدول العربية أو من الدول الأخرى نظرا للعديد من المزايا التي تمنحها الدولة للمقيمين عبر المساواة بينهم وبين المواطنين في الاستفادة من مختلف الخدمات الحكومية، فضلاً عن توفير لهم فرص العمل في مختلف التخصصات المهنية، وحتى يمكنك الحصول على الجنسية السعودية، يجب توافرها في الراغبين بذلك، أهمها:

أن يكون من البالغين الراشدين القادرين على اختيار الأفضل.

الاستمتاع بصحة جيدة، ولا يعاني من أمراض معدية.

إجادة اللغة العربية بتقدير ممتاز.

الإقامة داخل المملكة لمدة 10 سنوات على الأقل.

ألا يكون قد ارتكب أحد الجرائم، والتي تعرضه للحبس.

الدخول إلى المملكة بطريقة شرعية، و امتلاك جواز سفر ساري الصلاحية من البلد القادم منها.

أن يكون حسن السير والسلوك.

العمل في وظيفة قانونية شرعية.

مستندات الحصول على الجنسية السعودية

والجدير بالذكر أنه منذ العام الماضي وتحديدًا في شهر أكتوبر تم فتح باب التجنيس بقرار من الملك سلمان بن عبد العزيز لعدد من الفئات من بينها من ولدوا داخل أراضي المملكة وقد سبق وان تحدثنا عن الجنسية السعودية تمنح لمواليد المملكة، إلى جانب الموهوبين والمتميزات من أصحاب القدرات الإبداعية حيث تسعى المملكة إلى استقطابهم والاستفادة من جهودهم في إطار تطوير مختلف القطاعات من أجل تحقيق رؤية المملكة الشاملة 2030، إذا توافرت فيك الشروط اللازمة للحصول على الجنسية السعودية، يلزم توفير المستندات الآتية والتي لا يمكن الحصول على الجنسية إذا لم يتم تقديمها جميعا:

أصل شهادة الميلاد.

تقديم ما يثبت الحصول على 23 نقطة كشرط للحصول على الجنسية. تقديم ما يثبت الإقامة داخل المملكة لمدة 10 سنوات أو أكثر. إثبات خاص بالعمل الذي يزاوله الفرد.

نظام النقاط للحصول على الجنسية السعودية

وضعت الحكومة السعودية ما يسمى بنظام النقاط التي يجب الحصول عليها للاستمتاع بالجنسية السعودية، وعددهم 23 نقطة مقسمة كالتالي: