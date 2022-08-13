نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون كفيل بأقل راتب شهري وبالتقسيط على 120 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصرف الراجحي هو أحدى أهم المصارف بالوطن العربي فيثق جميع العملاء بمصرف الراجحي لما له من مكانه فمصرف الراجحي له العديد من الفروع بالمملكة العربية السعودية وأيضا الأردن و اليوم ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بالأردن والذي يمتاز بأنه تمويل شخصي لا يحتاج إلى كفيل وأيضا متاح بفترة تقسيط تصل إلى 120 شهر.

تمويل شخصي بدون كفيل لدى مصرف الراجحي بالأردن

يوفر مصرف الراجحي بالأردن العديد من المنتجات التمويلية المميزة للأفراد ومن بين تلك المنتجات تمويل الشراء والذى يمتاز بأنه تمويل شخصي متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالأردن ويمتاز هذا التمويل بالعديد من المزايا الأخرى وهي

يمتاز تمويل الشراء لدى مصرف الراجحي بالأردن بأنه متوافق مع ضوابط الإسلام بالأردن. كذلك يمتاز تمويل الشراء من مصرف الراجحي بالأردن بأنه متاح بفترة سداد تصل إلى 120 شهر. يستطيع أيضا العميل من الحصول على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 70000 دينار أردني. يمتاز أيضا تمويل الشراء من مصرف الراجحي بإنه لا يحتاج إلى وجود ضامن. قرض الشراء من مصرف الراجحي بالأردن يستطيع من خلاله العميل من جمع جميع الالتزامات في قسط شهري واحد. يمكن أيضا من خلال تمويل الشراء من مصرف الراجحي بالأردن اعتماد دخل الزوجين.

شروط تمويل الشراء بدون كفيل لدى مصرف الراجحي بالأردن

حدد مصرف الراجحي بالأردن مجموعة من الشروط التى يجب توافرها لدى العميل المتقدم من أجل الحصول على التمويل وتتمثل تلك الشروط فى الآتي

يشترط أن يكون المتقدم عميل لتحويل الراتب الشهري. كذلك يشترط أن يكون المتقدم بالقطاع العام على رأس رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن 3 أشهر. كما يشترط للعالمين بالقطاع الخاص أن يكون المتقدم قضى مدة عمل لا تقل عن 6 أشهر. 300 دينار هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل المتقدم بالقطاع العام. 400 دينار هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل المتقدم بالقطاع الخاص.

المستندات المطلوبة لطلب تمويل الشراء لدى مصرف الراجحي بالأردن

عند التقديم لطلب تمويل الشراء لدى مصرف الراجحي بالأردن لابد من تقديم مجموعة من المستندات وهي