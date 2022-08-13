نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في التأهيل الشامل لذوي الإعاقة والأيتام في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في التأهيل الشامل لذوي الإعاقة والأيتام 1444 – 2022 .. قامت المملكة العربية السعودية بتوفير برامج شاملة من اجل تأهيل الأفراد من ذوي الإعاقة وكذلك الأيتام وذلك من أجل تهيئتهم للحياة من أجل حياة كريمة لهم وكذلك مستقبل مشرق وذلك لأن التأهيل يمثل الأجر والراتب الخاص بالفرد الذي يتم تأهيله فيمنحه راتب شهري وذلك مساعدة له في إنهاء احتياجاته اليومية والشهرية أيضًا لتقديم الخدمات التي يحتاجوها والدعم المادي والمالي للفئة البسيطة من المجتمع وهم أصحاب الإعاقات بأنواعها حركية سمعية بصرية ذهنية وبجانب ذلك كله الأيتام من فقد الأب وتعويضهم ونقدم لكم طريقة التسجيل .

التسجيل في التأهيل الشامل

وبالنسبة لكيفية التسجيل كل ما عليك فعله هو أن تقوم بمطابقة وقراءة الشروط الخاصة بالتأهيل الشامل قبل التقديم لمعرفة مدى توافرها بك.

وذلك لأن التلاعب يؤدي للمسائلات القانونية.

شروط التسجيل لذوي الإعاقة والأيتام في التأهيل الشامل

ومن الشروط أن لا يصل راتب أو الدخل الشهري الخاص بالفرد الراغب في التقديم 4000 ريال سعودي.

كذلك أن يتواجد المتقدم داخل المملكة العربية السعودية وله مسكن فيها وأن لا يظل في المرافق الصحية فترة 6 شهور في نفس العام.

وأن لا يكون قد تم تقديم التسهيلات الأخرى له داخل المملكة من قبل الهيئات والمؤسسات الخيرية.

وأن يتم دمج كافة الملفات الخاصة بالأوراق الشخصية للفرد على صيغة PDF JPG – JPEG.

وأن لا يزيد الحجم عن 2 ميجا بايت قبل التسجيل

طريقة الاستعلام عن القبول ببرنامج التأهيل الشامل

وبالنسبة لطريقة الاستعلام عن الإعانات الخاصة ببرنامج التأهيل الشامل فهي تابعة لتلك الخطوات.

أولًا تقوم بالولوج مباشرة إلى الموقع الخاص بـ وزارة الموارد البشرية السعودية والتنمية الاجتماعية .

واختيار من القائمة الأيتام والمعاقين.

وتقوم بملء رقم الهوية الخاصة بالشخص راغب التسجيل.

ونوع الإعاقة من بين الخيارات.

وتسجيل نوع الإعانة التي يريدها من معاقين أو أيتام .

والتحقق من الكود واضغط على عرض.

وصرحت وزارة الموارد البشرية السعودية أنه قد حددت يوم 28 من أغسطس الحالي على أن يكون موعد صدور المرتب الخاص بالتأهيل الشامل لكافة المستفيدين من الأيتام وكذلك ذوي الإعاقات.