رابط التسجيل في نظام نور برقم الهوية 1444

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عمر شويل - جدة التسجيل في نظام نور برقم الهوية أصبح من البديهيات، سواء للطلاب أو ولي الأمر عبر الرابط الإلكتروني؛ وذلك نظرًا لما يقدمه من خِدْمَات تعليمية عظيمة، تكاد توفر الوقت على ولى الأمر، فيما يتعلق تسجيل أول ابتدائي، تسجيل رياض الأطفال في نظام نور، إضافة إلى الاستعلام عن نتائج الطلاب، ونقل الطالب من مدرسة لأخرى، فبعد أن كانت تلك الأمور لا تتم دون الحضور الرسمي في المدرسة، أصبحت متاحة الآن عن طريق التسجيل في نظام نور ودخول الحساب الشخصي، بل وأصبح من السهل إتمامها بواسطة خطوات بسيطة، كل ذلك عن طريق الربط الإلكتروني بين جميع مؤسسات التعليم بقاعدة بيانات متكاملة.

رابط التسجيل في نظام نور برقم الهوية

من أجل تسهيل التسجيل في نظام نور برقم الهوية أعلنت وزارة التعليم عن رابط نظام نور، وبسطت طريقة التسجيل بواسطة إتباع بعض الخطوات السلسة التي من شأنها إنشاء حساب خاص بالمستخدم سواء كان ولي الأمر أو الطلاب، وتستخدم بيانات الحساب فيما بعد ذلك في تسجيل دخول نظام نور، ذلك النظام الإلكتروني الذي أصبح لا غنى عنه؛ نظرًا لما يوفره من خِدْمَات تعليمية، نذكر منه:

التسجيل في نظام نور

يتطلب التسجيل في نظام نور برقم الهوية فتح الرابط الرسمي، ثم تنفيذ تلك الخطوات:

رابط نظام نور الإلكتروني. اضغط على تسجيل ولي أمر جديد. اكتب بيانات السجل والاسم. اضغط على أيقونة التالي. اكتب البيانات المطلوبة، ثم اضغط على تسجيل في النهاية.

الآن أيها الطالب أو لي الأمر بعد التسجيل في نظام نور برقم الهوية أصبح من السهل تنفيذ الخدمة المقصودة، وإذا كنت من طلاب الثانوية العامة، يجب قبول نتائج الترشيح قبل موعد 19 محرم؛ لأنه من يتخلف عن ذلك الموعد سيتم نقله إلى المسار العام.

نظام نور نتائج التسكين

أعلنت وزارة التعليم عن نتائج تسكين المسارات في نظام نور، ودعت طلاب الثانوية العاملة إلى قبول نتائج التسكين عبر دخول نظام نور، وذلك في موعد أقصاه 19 محرم الجاري، وشددت على من لم يلتزم بالقبول سيتم تحويله إلى المسار العام:

افتح رابط نظام نور برقم الهوية. اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور. اكتب الرمز المائي ثم اضغط على تسجيل دخول نظام نور. انتقل إلى أيقونة تسكين المسارات. اضغط على أيقونة التالي ثم اضغط على قبول الترشيح.

أكدت وزارة التعليم أنه متاح للطالب النقل من مدرسة لأخرى بها نفس المسار المحدد، ولكن بعد موافقة ولي الأمر عبر دخول نظام نور من حسابه الشخصي.