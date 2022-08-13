نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كفيل 20,000 للسعودي والمقيم وبدون تحويل الراتب الشهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي سريع بقيمة مالية ربما تصل إلى 20 ألف ريال سعودي بدون كفيل وأيضاً بدون تحويل الراتب الشهري كل هه المزايا متوفرة لدى التمويل الشخصي الذى نتحدث عنه اليوم بموقع ثقفني وهو أحد التمويلات الميسرة للأفراد كما أنه متوافق مع ضوابط الإسلام بالمملكة العربية السعودية وهو ما سوف نوضحة من خلال السطور القادمة.

بدون كفيل 20,000 للسعودي والمقيم من إمكان للتمويل

قرض المشتريات من إمكان هو قرض متوفر من أجل مساندة العملاء في توفير كافة المشتريات التى يحتاجون إليها فمن خلال تمويل المشتريات يستطيع العميل من شراء وأيضاً تقسيط ما يلزمه من مشتريات ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها شركة إمكان عند التقديم وهي

18 عام هو الحد الأدنى للسن للعميل و60 عام هو الحد الأقصى.

2000 ريال أيضاً هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل السعودي المتقدم.

كذلك 1900 ريال هو الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم المتقاعد الذى يرغب في طلب التمويل.

5000 ريال أيضاً هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل المتقدم الغير سعودي.

مميزات التمويل بدون كفيل من شركة إمكان

قرض المشتريات من شركة إمكان متاح لمختلف العملاء بمختلف القطاعات وكذلك دون الحاجة إلى توفير ضامن ولا تحويل للراتب الشهري وهناك مزايا أخرى وهي

قرض المشتريات من إمكان صمم طبقاً لضوابط الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كما أن قرض المشتريات متوفر لجميع عملاء البنوك بالسعودية.

20 ألف ريال سعودي هو الحد الأقصى لمبلغ تمويل المشتريات من إمكان للتمويل.

من مزايا تمويل المشتريات هو توفير مدة زمنية ميسرة لتقسيط التمويل تصل إلى 24 شهر.

لا يحتاج أيضاً تمويل المشتريات من إمكان إلى تحويل الراتب الشهري عند طلب التمويل.

كذلك كل المواطنين السعوديين والغير سعوديين يمكنهم طلب تمويل المشتريات من إمكان.

لا يحتاج أيضاً تمويل المشتريات من إمكان إلى تحديد جهة العمل.

حاسبة التمويل من شركة إمكان للتمويل بالسعودية

حاسبة التمويل الشخصي من إمكان تساعد العميل في تحديد مبلغ القسط الشهري وذلك من خلال الدخول على حاسبة التمويل وأيضاً إدخال قيمة التمويل وتحديد مدة سداد التمويل فتظهر الحاسبة قيمة القسط الشهري وأيضاً النسبة السنوية.