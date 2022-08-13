نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب معاش الضمان الاجتماعي وتصنيف الفئات المقبولة في الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب معاش الضمان الاجتماعي حيث وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية رواتب خاصة بالضمان الاجتماعي الجديد، الذى يعمل على مساعدة الأسر ذوى الدخل المنخفض فى المملكة على مواجهة صعوبات الحياه وظروف المعيشة بالحصول على المعاش فى ميعاد محدد على حسب المستفيدين فى الأسرة، وقد تم وضع نظام الضمان الاجتماعي المطور بموجب التشريعات لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية بما في ذلك الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب، ويشترط أن يكون المواطنين المتقدمين بالطلبات غير مقيدين في المعاشات الخاصة بالضمان الاجتماعي، لا بد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويجب التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور للاستفادة بعد تقديم الطلب ببيانات المتقدم وعدد المستفيدين بها وانتظار الرد .

حساب معاش الضمان الاجتماعي

يتم حساب معاش الضمان الاجتماعي للفرد المستقل أو للأسرة وفقًا لمعادلة التالية الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي وقيمة الدخل للمستقل أو الأسرة بشرط أن يكون الحد الأدنى الذي تم حسابه لمعاش الضمان الاجتماعي يساوي الحد الأدنى الأساسي، كما يتم حساب الزيادة لكل تابع للعائل ضمن الأسرة بشرط ألا يزيد الدخل عن الحد الأدنى الأساسي للمستقل والأسرة، ويتم تحديد الدخل المحتسب والحد الأدنى المحتسب للمعاش وفقًا للموارد المتوفرة لدى الضمان الاجتماعي.

تصنيف الفئات المقبولة في الضمان

تقوم الوزارة بتصنيف المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي حسب البيانات والمعلومات التي يقوم المستفيد بتقديمها والتي تتعلق بالحالة الصحية والحالة الاجتماعية والحالة البدنية ويتم التصنيف:

مستفيد غير قابل للتأهيل.

مستفيد قابل للتأهيل.

مستفيد قادر على العمل.

الأسر المسموح لهم بالمقطوعة للضمان الاجتماعي

يجب أن تكون الأسرة من محدودي الدخل. تقدم المساعدات في حالة الإصابة بالعجز المؤقت. أن تكون المرأة التي تقوم بالتقديم لنيل المساعدة من الأرامل أو الأيتام. يسمح بالأسر التي لديها سجناء أن يقدمون لنيل المساعدات المقطوعة. تمنح المساعدات للأسر التي غاب عنها عائلها.

الجدير بالذكر تم تجديد موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي في نظام الضمان الجديد حيث يتمكن المستفيد أو الأسرة من صرف معاش الضمان الاجتماعي بدء من الشهر التالي لقبول طلبه ضمن معاش الضمان الاجتماعي، ويكون ذلك بعد تقديم الطلب سيتم إجراء بحث ميداني للتحقق من استحقاق الحالة لمعاش الضمان الاجتماعي ثم البدء في صرفه.