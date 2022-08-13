نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5000 ريال بدون تحويل للراتب بموافقة فورية للعملاء لدى منصة سلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحصل عن طريق منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية على مبلغ تمويل يصل إلى 5000 ريال سعودي بموافقة فورية للعملاء السعوديين فقط لا غير لأنه مخصص لهم بتصريح من البنك المركزي السعودي حيث يعتبر هذا التمويل الشخصي خالي من المشاكل التمويلية في السعودية لأنه بهامش ربح تنافسي عن باقي الشركات والمنصات التمويلية الأخرى بالمملكة العربية السعودية كذلك يحتاج شروط وضوابط ميسرة ومنها توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال مع توفير فترة عمل مناسبة للعاملين في القطاعات المختلفة بالمملكة ويتم التقديم على هذا المنتج لأنه يمتاز بتوفير التمويل بدون الحاجة إلى تحويل راتبك الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع السعوديين حتى ستة أشهر بموافقة من منصة سلفة السعودي بالمملكة عام 1444 هجريًا.

أهم الضوابط اللازمة للموافقة على قرض منصة سلفة بالمملكة

يحتاج قرض منصة سلفة عام 1444 هجريًا بالمملكة العربية السعودية توفير دخل شهري ثابت يبدأ من 5000 ريال سعودي ولكن ليس ذلك فقط بل لابد من توفير فترة عمل مناسبة سواء كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص بالمملكة تحت ضوابط وشروط معلنة عن طريق منصة سلفة كما يلي بكافة التفاصيل الجديدة:

قرض منصة سلفة السعودي بالمملكة يطلب توفير أثباث الدخل الشهري الذي يساوي 5 آلاف ريال سعودي فأكثر من ذلك.

كذلك يجب توفير العمر المطلوب الذي لابد أن يبدأ من 23 عام حتى 60 عام فقط لا غير.

إيضًا لابد من توفير فترة داخل العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع العام الحكومي أما موظفي القطاع الخاص مطلوب منهم فترة على رأس العمل لا تقل عن ستة أشهر فقط لا غير.

كافة مميزات الحصول على قرض منصة سلفة بالمملكة