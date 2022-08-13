نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سدد مديونياتك بدون كفيل وأجل سداد أول قسطين في المقال التالي
عمر شويل - جدة سدد مديونياتك بدون كفيل ، برنامج تمويلي متاح بمبالغ مالية كبيرة يهدف إلى خدمة احتياجات العميل لسداد مديونياته القائمة لدى الجهات الأخرى ، حيث يعتبر هذا البرنامج واحد من أهم الحلول التمويلية التي دائماً ما يبحث عنها الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، الراغبين في منتجات تمويلية بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة وإجراءات سريعة.
برنامج سداد المديونية بدون كفيل بمبالغ مالية كبيرة
تمويل فورى بدون كفيل أو ضامن وبمبالغ مالية كبيرة ، يعتبر هذا المنتج واحد من أهم المنتجات التمويلية الميسرة والمتميزة المتاحة لدى مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية ، حيث يتيح هذا المنتج التمويلي للعميل إمكانية الاستفادة منه في سداد مديونياته القائمة لدى الجهات الأخرى وذلك بالإضافة إلى إيداع المبلغ المتبقي في الحساب البنكي الخاص بالعميل ، كما يمكن للمواطن السعودي والمواطن الوافد بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي وذلك بأقل راتب شهري وبإجراءات سريعة لإنهاء جميع التعاملات الخاصة بالطلب.
كيف يمكن الاستفادة من برنامج سداد المديونية للتمويل الشخصي من مصرف الراجحي ؟
وفر مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية للعملاء إمكانية الاستفادة والتقديم على الطلب برنامج سداد المديونية بدون كفيل المتاح لدي البنك عن طريق زيارة أقرب فرع من فروع البنك المتواجدة والمنتشرة داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، كما يمكن للشخص المتقدم بالطلب التقديم على الطلب من خلال الاتصال على الرقم 8001241222 .
مزايا منتج التمويل الشخصي من مصرف الراجحي لسداد المديونية
- قام مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية بتوفير العديد من المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند طلب منتج التمويل الشخصي لسداد المديونية.
- هذا المنتج تم تصميمه بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- يمكن أن تصل المبالغ المالية المتاحة من خلال هذا المنتج حتي 2.5 مليون ريال سعودي.
- الشخص المتقدم بالطلب يمكنه طلب التمويل الشخصي من مصرف الراجحي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- المواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً يمكنهم طلب التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي.
- فترة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي يمكن أن تصل حتي 60 شهر وذلك إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين السعوديين.
- أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين المقيمين ، فيمكن أن تصل فترة سداد مبلغ التمويل الشخصي حتي 36 شهر.
- يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من إمكانية تأجيل سداد أول قسطين من الاقساط التمويلية المستحقة وذلك من خلال هذا المنتج المتاح لدي مصرف الراجحي لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.
- العميل المتقاعد والموشك علي التقاعد يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل لسداد المديونية من مصرف الراجحي في المملكة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سدد مديونياتك بدون كفيل وأجل سداد أول قسطين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.