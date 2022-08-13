نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سدد مديونياتك بدون كفيل وأجل سداد أول قسطين في المقال التالي

عمر شويل - جدة سدد مديونياتك بدون كفيل ، برنامج تمويلي متاح بمبالغ مالية كبيرة يهدف إلى خدمة احتياجات العميل لسداد مديونياته القائمة لدى الجهات الأخرى ، حيث يعتبر هذا البرنامج واحد من أهم الحلول التمويلية التي دائماً ما يبحث عنها الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، الراغبين في منتجات تمويلية بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة وإجراءات سريعة.

برنامج سداد المديونية بدون كفيل بمبالغ مالية كبيرة

تمويل فورى بدون كفيل أو ضامن وبمبالغ مالية كبيرة ، يعتبر هذا المنتج واحد من أهم المنتجات التمويلية الميسرة والمتميزة المتاحة لدى مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية ، حيث يتيح هذا المنتج التمويلي للعميل إمكانية الاستفادة منه في سداد مديونياته القائمة لدى الجهات الأخرى وذلك بالإضافة إلى إيداع المبلغ المتبقي في الحساب البنكي الخاص بالعميل ، كما يمكن للمواطن السعودي والمواطن الوافد بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي وذلك بأقل راتب شهري وبإجراءات سريعة لإنهاء جميع التعاملات الخاصة بالطلب.

كيف يمكن الاستفادة من برنامج سداد المديونية للتمويل الشخصي من مصرف الراجحي ؟

وفر مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية للعملاء إمكانية الاستفادة والتقديم على الطلب برنامج سداد المديونية بدون كفيل المتاح لدي البنك عن طريق زيارة أقرب فرع من فروع البنك المتواجدة والمنتشرة داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، كما يمكن للشخص المتقدم بالطلب التقديم على الطلب من خلال الاتصال على الرقم 8001241222 .

مزايا منتج التمويل الشخصي من مصرف الراجحي لسداد المديونية