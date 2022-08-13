نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار دخول شاطئ جميرا دبي وأهم الأنشطة العائلية الممتعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار دخول شاطئ جميرا دبي ، يمتاز شاطئ جميرا بالعديد من المميزات التي تجعله الأفضل لدى العائلات والأصدقاء إذ يوجد به الكثير من الأنشطة الترفيهية التي تجذب مختلف السياح، ويعد الشاطئ من أرقى شواطئ دبي إذ يقع في دبي مارينا ويتميز بوجود الفنادق المختلفة والشقق السكنية، كما يحتوي الشاطئ على عدة مطاعم فاخرة تقدم أشهى الأكلات لهذا فهو يعد متكامل ويفضله معظم الأسر نظرا لتميزه وجمال مياهه ورماله.

أهم الأنشطة داخل شاطئ جميرا دبي

يمتاز شاطئ جميرا بوجود مختلف الأنشطة التي تسعد الزوار حيث أن هناك الكثير من الألعاب والترفيه، ومن ضمن الأنشطة الترفيهية التي يمكن ممارستها على شاطئ جميرا دبي ما يلي:

ممارسة الرياضات المائية الممتعة

يمكن ممارسة الكثير من الرياضات المائية بشاطئ جميرا دبي مثل التزحلق على المياه، التجديف بالكياك، ركوب الدونات وركوب الموزة كما أن السباحة ممتعة في مياه الشاطئ الرائعة إلى جانب إمكانية ممارسة رياضة الغوص لمن يجيد السباحة.

دخول السينما أو التسوق

توجد سينما داخل الشاطئ يمكن دخولها من الساعة الثانية ظهرا وحتى العاشرة مساءا تعرض أفضل الأفلام الحديثة وأفلام للأطفال كما أن أسعارها مثالية، ويوجد أيضا العديد من متاجر التسوق على شاطئ جميرا والتي يمكن شراء الهدايا منها أو شراء المشروبات والوجبات السريعة.

التمتع بالمطاعم والمقاهي

يوجد بالشاطئ أكثر من مطعم يقدمون الأكلات الشهية بخلاف المقاهي التي تقدم مختلف أنواع المشروبات الساخنة والباردة أيضا بأفضل الأسعار مع أفضل جودة، ومن الجدير بالذكر أن المطاعم تقدم أكلات تركية ولبنانية وتتمثل مواعيد المطاعم منذ الواحدة ظهرا وحتى الثانية صباحا.

مميزات شاطئ جميرا

تفضل العائلات تقضية العطلة الصيفية في شاطئ مميز بدبي لذلك يعتبر شاطئ جميرا هو الأفضل حيث يتواجد به الكثير من الفنادق المميزة التي تقدم الخدمات الفندقية العالية بجانب طاقم العمل الممتاز، ونجد أن منتجع رويال ميريديان يعد من أشهر المنتجعات المحيطة بالشاطئ ويحتوي على غرف مطلة على البحر، كما توجد الكثير من الشقق السكنية ذات المساحة المميزة وبأسعار مثالية جدا.

أسعار دخول شاطئ جميرا دبي

يمتاز شاطئ جميرا دبي بأن الدخول به مجاني إذ يسمح بدخول جميع الزوار دون الحاجة لدفع أي رسوم ولكن هناك بعض الأنشطة الترفيهية التي لزم دفع رسوم لها مثل التزحلق على الماء بسعر 300 درهم لمدة 15 دقيقة، الإبحار بسعر 280 درهم لمدة ساعة بينما ركوب الموزة فهو بسهر 105 درهم لمدة 15 دقيقة.