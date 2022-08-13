أماكن حلوه بالرياض للاطفال والعوائل للعب والترفيه والطعام وأسعارها

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عمر شويل - جدة تبحث الكثير من الأسر عن أماكن حلوه بالرياض للاطفال والعوائل للعب والترفيه والطعام إذ أن التنزه بالاعياد يعد من مظاهر البهجة والسعادة، ونجد هناك الكثير من الأماكن التي يمكن التنزه بها في الرياض وبأسعار مثالية، كما نجد الحدائق العامة والتي تقيم حفلات مميزة بالأعياد، وتهتم الرياض بالمواطنين المقيمين بها فتجد العروض والخصومات في العيد للسماح بدخول مختلف الأماكن، وفي هذا المقال سوف نوضح بعض الأماكن التي يمكن الخروج بها في الرياض.

أماكن حلوه بالرياض للاطفال والعوائل لاقضاء أجمل الأوقات

يفضل الكثير من الاسر الذهاب لحديقة الحيوان او الحدائق العامة والتي تناسب الاطفال حيث يتمتعون بمشاهدة مختلف انواع الحيوانات بجانب مشاهدة العروض المسرحية الممتعة، ونجد ايضا بالرياض أكثر من مدينة ملاهي كما يوجد أماكن لممارسة الرياضات المختلفة مثل رياضة الجولف والتزحلق على الجليد.

اشهر ملاهي بالرياض للاطفال بالعيد

تتميز الرياض بوجود ملاهي مختلفة تتناسب مع مختلف أعمار الأطفال بداية من عمر الرابعة وحتى الثانية عشر، ومن أهم تلك الملاهي ما يلي:

ملاهي الخيمة

تعد ملاهي الخيمة من الأماكن الحلوه بالرياض للاطفال حيث أنها تحتوي على مظاهر مختلفة للمرح، إذ أن بها حديقة واسعة للأطفال بجانب الألعاب المختلفة وبسعر مميز، ونجد الأسر يجتمعون في ملاهي الخيمة لتناول الطعام والتنزه والمرح فهي تتمتع بوجود الجبال والساحات الواسعة بجانب إقامة الحفلات والعروض المسرحية المميزة التي تناسب مختلف الأعمار.

ملاهي ستار سيتي الرياض

تعتبر ملاهي ستار سيتي من الاماكن الحلوه للاطفال بالعيد حيث أنها تشمل العديد من الألعاب بجانب أنها تتيح للطفل تعلم هوايات مختلفة، وتحتوي على أكثر من 15 مطعم يقدمون مختلف الأطعمة الشهية ومن الجدير بالذكر أنالملاهي تقع على ساحة 50 ألف متر، وتعد تلك الملاهي من أكثر الأماكن الممتعة في الرياض والتي يوفد إليها الزوار من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

أفضل أماكن للتنزه للاطفال بالرياض

تتعدد المناطق التي يمكن التنزه بها في العيد بمدينة الرياض، ومن ضمن تلك المناطق ما يلي:

مدينة الثلج بالعثيم مول

تعد مدينة الثلج من افضل مناطق مرح الأطفال بالرياض إذ أنها تتميز بوجود مساحات جليدية كبيرة يمارس عليها الأطفال رياضة التزحلق وتقع على مساحة 8000 متر، تذكرة دخول مدينة الثلج 140 ريال سعودي وتشمل رداء التزحلق وحذاء وجوارب، وتعتبر مدينة الثلج من أكثر المناطق التي يفضلها الأطفال إذ أنها مليئة بالمرح ويفضلها الكبار أيضاً فهي تسع حوالي 350 فرد.