نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدارة الوظائف التعليمية 1444 عبر “منصة مسار” نتائج الترشيح المبدئي في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدارة الوظائف التعليمية 1444 بعد إعلان وزارة التربية والتعليم السعودية نتائج الترشيح المبدئي لشغل 11547 وظيفة تعليمية للرجال والنساء، في ظل الشروط التي حددها بالاشتراك مع وزارة الموارد البشرية والعمل، عدد كبير من الذكور والإناث في المملكة العربية السعودية لديهم فضول لمعرفة كيفية الاستفسار عن أسماء المتقدمين للوظائف التعليمية 1444 هـ باستخدام منصة جدار للوظائف التعليمية.

جدارة الوظائف التعليمية 1444

عند إجراء مقابلة شخصية لمرشحين للوظائف التعليمية في العام الدراسي الجديد 1444 ه، يجب إحضار المستندات التالية للمطابقة:

أصل الهوية

بالإضافة إلى كشف العلامات، أصل الدبلوم موضحاً فيه الدرجة العامة والنسبة المئوية وتاريخ التخرج.

إرفاق متوسط ​​المفاتيح بمعادلة الشهادة التي تسلمها المرشح من خارج المملكة المتحدة.

إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية إذا كان المتقدم حاصلاً على مؤهل غير تعليمي. بالنسبة لمن لديهم دبلوم تعليمي، فهذا غير مطلوب.

لحاملي الدبلوم في التربية الخاصة يجب إرفاق صورة من الدبلوم.

رابط الاستعلام عن الوظائف التعليمية

من خلال تسجيل الدخول إلى حساباتهم على نظام جدار المحوسب على منصة مسار، يمكن للمتقدمين التحقق من نتائج الترشيح الأولي للوظائف التعليمية 1444 ه.

الدخول إلى (منصة مسار) لتحديد المرشحين للوظائف الذين تم قبولهم.

أدخل رقم التعريف الوطني الخاص بك في الحقل المخصص.

بعد ذلك، أدخل كلمة المرور الخاصة بك في منطقة كلمة المرور.

ثم اختر جنسك (ذكر أو أنثى).

في هذه المرحلة، يجب عليك إدخال رمز التحقق المرئي الذي يظهر على شاشتك.

ثم حدد خيار إدخال.

أخيرًا، بعد الانتهاء من جميع مراحل الاستعلام، سيتم عرض نتيجة الترشيح.

المستندات المطلوبة لوظائف جدارة

في يوم المباراة، طلب نظام جدار من جميع المتقدمين للوظائف التعليمية إحضار المستندات والأوراق التالية:

أول بطاقة هوية وطنية.

أصل الشهادة وصورة عنها.

إحضار كل من النسخة الأصلية ونسخة من كشف العلامات (السجل الأكاديمي).

أصل وثيقة الدبلوم مصحوبة بصورة.

موعد فتح التسجيل في وظائف التعليم 1444

حددت وزارة التربية والتعليم التاريخ الذي ستبدأ فيه قبول الطلبات لشغل الوظائف الشاغرة بالمرتبة المعلنة.