نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في نصف ساعة من الراجحي والبنك السعودي الاستثماري واحصل على القرض العقاري المدعوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث بشكل تدريجي حول الراجحي وذلك باعتباره من أهم المصارف الحكومية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، حيث يقدم مصرف الراجحي العديد من البرامج التمويلية المتنوعة والتي تخدم جميع العملاء والراغبين فى الحصول على قروض تمويلية ومنها قرض تمويل العقاري المدعوم حيث يتميز برامج التمويل من الراجحي بمميزاتها المتعددة أبرزها الموافقة الفورية في 30 دقيقة فقط في حالة توافر جميع الشروط المطلوبة للحصول على التمويل،وسوف نوضح شروط الحصول على التمويل واهم الاوراق والمستندات المطلوب تقديمها وكيفية التقديم على القرض بداخل المقال، فهناك العديد من المواطنين والعملاء يحتاج القرض العقاري المدعوم حتى يستطيعوا البدء في المشاريع الخاصة بهم، وفى بعض الأحيان قد لا تتوفر لديهم كل هذه الأموال فيلجأوا للقروض وهذا تحديداً ما تم توفيره في المملكة العربية السعودية، حيث توفر قرض يسمى القرض العقاري المدعوم وهو عباره عن تمويل إسكاني وتصل فوائده إلى 50 ألف ريال سعودي والميزة في هذا القرض أنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

شروط الحصول على القرض العقاري المدعوم من الراجحي:

للحصول على قرض من البنك الراجحي فيجب أن تتوفر لديك الشروط الآتية وهى:

يجب أن يكون عمر الشخص المتقدم بحد أقصى 30 عام ولا يزيد عن ذلك، ويشترط أن يكون من ضمن الأشخاص المستفيدين من الدعم السكنى التابعة لصندوق التنمية العقارية.

ويشترط أن يكون المتقدم من عملاء تحويل الراتب.

وكما يشترط أن يكون ممن ينطبق عليهم شروط تمويل الإسكان.

يكون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير.

شروط الحصول على القرض العقاري المدعوم البنك السعودي الاستثماري:

شروط الحصول على القرض العقاري المدعوم البنك السعودي الاستثماري

يشترط أن يكون المتقدم مما ينطبق عليهم شروط تمويل الإسكان.

وكما يشترط أن يكون المتقدم ممن تتضمنهم قائمة المستفيدين من الدعم السكنى في صندوق التنمية العقارية.

أن يكون الشخص المستفيد ذو جنسية سعودية لا غير.

يبدأ عمر الشخص المتقدم بدءً من 20 عام حتى 70 عام ولا يزيد عن ذلك.

ويشترط أن يكون موظفاً في القطاع العسكري أو القطاع الحكومي أو الخاص أو قطاع شبه الحكومي أو في الجهات المعتمدة لدى البنك.

شروط الحصول على القرض العقاري المدعوم بنك البلاد:

يشترط على المستفيد أن يبدأ عمره من 20 عام وألا يزيد عمره عن 70 عام وذلك من تاريخ آخر دفعة من القسط الشهرى.

أن يكون الدخل الشهري للشخص المتقدم بحد أدنى 3 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

كما يشترط على طالب القرض المدعوم أن يكون من ضمن المستفيدين من وزارة الإسكان وصندوق التنمية.

من أهم الشروط أن يكون عقار الشخص المستفيد الذي يرغب في الحصول على الدعم له ليس تابع لمخططات المعتمدة أو حتى داخل حدود النطاق العمراني.

أن يكون الشخص المستفيد لديه حساب ساري في البن .

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل العقاري:

مطلوب تقديم استمارة طلب التمويل موضح بها جهة العمل.

مطلوب تقديم نموذج تحويل الراتب.

مطلوب تقديم صورة بطاقة الأحوال.

مطلوب تقديم أوراق ومستندات العقار مثل الرسم الكروكي والكساحة الخاصة به.

كيفية الحصول على قرض من مصرف الراجحي: