نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل للمتقاعدين بقيمة تصل إلي 500 ألف ريال سعودي بدون كفيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة يحتاج العديد من الأشخاص المتقاعدين على الحصول على تمويل من بنك الراجحي، ولكن يتساءلوا على كيفية الحصول على هذا القرض وأهم الشروط الواجب توافرها حتى تتمكن من الحصول على القرض، اتبع الخطوات التالية.
تمويل الراجحي للمتقاعدين
هناك العديد من الشروط التي يجب أن يتم توافرها في الشخص المتقدم على القرض ومن أهم الشروط:
- يجب أن يتم تسوية القرض على أنه يتم تسديد آخر دفعة من قسط القرض قبل إتمام الشخص 70 سنة كما أنه من الممكن أن مدة التمويل الشخصي 60 شهر على الأقل، كما أنها تبلغ نسبة التمويل حوال 12%.
- كما أنه يجب على الشخص المتقدم على القرض أن يسدد مبلغ شهري قيمته 900 ريال سعودي.
- كما أنه يمكنك دفع مبلغ يخص الرسوم الإدارية يصل حوالي 500 ريال سعودي، للمصروفات الإدارية.
المستندات التي يطلبها بنك الراجحي للحصول على القرض
للتقديم علي التمويل الشخصي، لا بد من الدخول علي الموقع الرسمي لبنك الراجحي، فهناك بعض المستندات التي يطلبها البنك، التي يجب علي الشخص توفيرها حتى يتمكن من الحصول على مبلغ القرض وهي:
- أولاً يتم ملئ النموذج الخاص بالتمويل الشخصي التي حددته البنك.
- يتم تقديم صورة الهوية الوطنية التي تخص المتقدم، كما أنه لابد أن يتم توفير شهادة تؤكد على أن الشخص المتقدم متقاعد عن العمل.
- إذا كان الأشخاص المتقدمين عاملين في القطاع الحكومي، ولابد أن يتم توافر شهادة من التأمينات إذا كان المتقدم من القطاع الخاص.
- كما أن هناك مبلغ خاص يسمى رسوم السداد المبكر، وتكلفتها 3 شهور على الفائدة.
- ومن أهم المميزات أن لا يوجد رسوم تكافل خاصة بهذا التمويل.
- كما أنه يقوم البنك بتحديد المبلغ الخاص بالتمويل الشخصي، علي حسب قيمة الراتب التي يحصل عليه الشخص شهرياً من هيئة العمل الخاص به.
- أما بالنسبة لمبلغ هامش الربح قد يصل إلي 3.68%، ويتم حسابة من الرصيد الأساسي للشخص، وتكلفة التمويل الخاص بالشخص نسبتها تبدأ بحوالي 3.12%.
- ويعتبر قرض الراجحي من أفضل القروض التي يمكن للمتقاعدين التقديم عليها، كما أنها لا تستغرق وقت نهائياً حتى يتم الحصول على المبلغ.
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