نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل للمتقاعدين بقيمة تصل إلي 500 ألف ريال سعودي بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج العديد من الأشخاص المتقاعدين على الحصول على تمويل من بنك الراجحي، ولكن يتساءلوا على كيفية الحصول على هذا القرض وأهم الشروط الواجب توافرها حتى تتمكن من الحصول على القرض، اتبع الخطوات التالية.

تمويل الراجحي للمتقاعدين

هناك العديد من الشروط التي يجب أن يتم توافرها في الشخص المتقدم على القرض ومن أهم الشروط:

يجب أن يتم تسوية القرض على أنه يتم تسديد آخر دفعة من قسط القرض قبل إتمام الشخص 70 سنة كما أنه من الممكن أن مدة التمويل الشخصي 60 شهر على الأقل، كما أنها تبلغ نسبة التمويل حوال 12%. كما أنه يجب على الشخص المتقدم على القرض أن يسدد مبلغ شهري قيمته 900 ريال سعودي. كما أنه يمكنك دفع مبلغ يخص الرسوم الإدارية يصل حوالي 500 ريال سعودي، للمصروفات الإدارية.

المستندات التي يطلبها بنك الراجحي للحصول على القرض

للتقديم علي التمويل الشخصي، لا بد من الدخول علي الموقع الرسمي لبنك الراجحي، فهناك بعض المستندات التي يطلبها البنك، التي يجب علي الشخص توفيرها حتى يتمكن من الحصول على مبلغ القرض وهي: