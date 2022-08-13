نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل شخصي للمقيمين من بنك سامبا في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمويل شخصي للمقيمين المقدم من بنك سامبا لهم للحصول على التمويل لمواجهه ظروف المعيشة من زواج أو شراء سيارة أو دفع رسوم دراسية والتي لا يقدر عليها المقيمين من الدخل الشهرى، ويعد البنك من اكبر المؤسسات المالية الهامة في المملكة التي تخدما قطاعات كثيرة كما ساهم في دعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة ويقدم أيضا بنك سامبا خدمات مصرفية للعملاء الدوليين من خلال شبكة دولية، ويتم الحصول على التمويل سريعا وفقا لضوابط وشروط يقررها البنك للمقميمن أو السعوديين، كما أن التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية ويتميز بأقساط مريحة بفترة سداد تصل لغاية 60 شهرا مع أمكانية شراء المديونية ويكون هامش الربح ثابت طوال فترة التمويل كما أن مقدار الأقساط لا تتغير طوال فترة التمويل.

وتقدم المملكة الكثير من التمويلات الهامة للكثيرين ويمكن معرفة شروط تمويل شخصي إضافي من البنك الأهلي التجاري والأوراق المطلوبة، كما يمكن الحصول على تمويلك الشخصي من سامبا بدون كلفة أجل ولمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية سداده التمويل بدون أرباح خلال الثلاثة الشهور الأولي، وهو تمويل شخصي مرن بدون كلفة اجل لمدة ثلاثة أشهر، لتلبية المتطلبات الهامة وربما المستعجلة، التي منها شراء سيارة أو تأثيث منزل أو سداد أقساط أبناءك المدرسية أو الجامعية أو دفع نفقات طارئة.

يحتوي هذا البرنامج على العديد من المزايا التي يقدمها البنك والتي تتمثل فى أنه لا يطالبك بدفع باقي المبلغ إذا حدثت لك عجز دائم أو في حالة الوفاة. يمكن الحصول على هذا التمويل لغير السعوديين المقيمين في المملكة. عند سداد 20% من قيمة التمويل للبنك يمكنك الحصول على تمويل إضافي.

شروط تمويل شخصي للمقيمين من بنك سامبا

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام فما فوق بحفظ مستحقات نهاية الخدمة. ألا يقل العمر 23 عام فما فوق بدون حفظ مستحقات نهاية الخدمة. ألا يقل الدخل الشهري 5000 ريال واكثر. العمل سنة واحدة خدمه على الأقل بجهة العمل واكثر.

الأوراق المطلوبة للتمويل الشخصي للمقيمين

تعبئة نموذج طلب للتمويل الشخصي. وجود صورة رخصة العمل أو الإقامة سارية. تعريف من جهة العمل بمسمى الوظيفة وتاريخ الالتحاق بالعمل والراتب الشهري. اخذ خطاب من صاحب العمل بالموافقة على تحويل الراتب. العنوان في البلد الأصل.

والجدير بالذكر أن البنك يقدم تأمين تكافلي مجاني حيث تسقط الأقساط المتبقية في حالة الوفاة أو العجز الطبي الدائم وذلك وفقا لشروط وأحكام بوليصة التأمين، كما يقدم التمويل يصل إلى 750,000 للمقيمين بحفظ مستحقات نهاية الخدمة وبدون حفظ مستحقات نهاية الخدمة يصل إلى 300,000 للمقيمين ويوجد أمكانية الحصول على تمويل أضافي (إعادة التمويل) بعد سداد 20% من التمويل القائم، ولذلك يعتبر من افضل القروض الشخصية المتاحة للمقيمين في المملكة ويمكن التقدم بالطلب الكتروانيا من على موقع بمك ساميا ويتصل مندوب البنك بعد مراجعة الطلب في اقرب.