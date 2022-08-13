هيونداي ازيرا 2023 مستقبلية للغاية عروض تقسيط 900 ريال

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عمر شويل - جدة لم تقتصر جرأة مصممي Hyundai على المظهر الخارجي في سيارة ازيرا 2023 فقط. لكن سيبدو الجزء الداخلي من Azera 2023 مثيرًا للإعجاب إلى حد كبير. إن التجديد على مدار 6 سنوات على التوالي ليس بالأمر الجديد في عالم السيارات. لكن المثير في الأمر أن هذا التجديد يجلب معه جوانب مستقبلية في التصميم والشكل الخارجي والداخلي. حيث تظهر عجلة القيادة في مظهر مختلف تمامًا عن أي شيء في السوق اليوم. أما فيما يتعلق بالشاشات، لن يكون هناك نقص في المعلومات لركاب Azera 2023. عجلة القيادة تأتي بلونين، مع قطعة كبيرة في الوسط وثلاث مناطق. حيث يتم تخصيص أدوات التحكم وأوامر الصوت والموارد الأخرى على ما يبدو. مع 3 شاشات معلومات واحد حول قيادة السيارة. وواحد لنظام المعلومات والترفيه. وثالث خاص لمراقبة المناخ.

مواصفات Azera 2023

من الداخل أول ما يلفت الانتباه شكل عجلة القيادة بثلاثة دعامات على شكل حرف T. بالإضافة إلى العديد من الشاشات عالية الوضوح التي ترقى إلى مستوى فكرة الحداثة. تمييز السيارة أيضًا، بمنظومة من الإضاءة المزدوجة (للإضاءة العالية والمنخفضة ) على حد سواء. كما تأتي في 4 خيارات من المحرك. الفئة الأولى بسعة 2.5 لتر، بقوة 198 حصان. الفئة الثانية محرك سعة 3.5 لتر بقوة 290 حصان. أما الفئة الثالثة بمحرك سعة 3.0 لتر بقوة 235 حصانًا ، تعمل بالغاز الطبيعي. وأخيرا نسخة هجينة تجمع بين محرك توربو سعة 1.6 لتر ومحرك كهربائي.

مزايا هيونداي ازيرا Smart 2023

تأتي Azera 2023 مع محرك بسعة 3.5 لتر دفع أمامي. ذو 6 اسطوانات و24 صمام. قوة المحرك القصوى تصل إلى 290 حصان. مع 345 نيوتن متر من عزم الدوران. بينما يبلغ معدل استهلاك الوقود إلى 11.7 كلم/ لتر. ناقل السرعة أوتوماتيك مع وجود أزرار على عجلة القيادة لتبديل السرعات. السيارة تأتي بنمطين من القيادة العادية والرياضية. مع خاصية تشغيل البصمة وإمكانية التشغيل عن بعد ومثبت سرعة. أيضا السيارة تأتي مع مقاعد جلد وإضاءة ليد مزدوجة وجنوط قياس 18 إنش.

سعر ازيرا 2023 تقسيط

يبدأ سعر أزيرا 2023 في السعودية عند 121 ألف ريال. بعد الضريبة المضافة يصل السعر إلى 139 ألف ريال. يمكن التقسيط على 3 سنوات مع سداد 50% من السعر عند نهاية التمويل. يمكن التقسيط أيضا بدون مقدم لكن القسط الشهري يتجاوز ألف ريال.