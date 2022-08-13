نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط برنامج الخريجين بنك التنمية الاجتماعية وخطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط برنامج الخريجين بنك التنمية الاجتماعية يهتم به كثير من الشباب للحصول التمويل لمساعدتهم فى مواجهه صعوبات الحياه والعمل، وقد قام بنك التنمية الاجتماعية بتصميم برنامج خاص يهدف إلى استيعاب المؤهلين للعمل الحر من الأعداد المتزايدة من خريجي المعاهد الصحية والخريجين المعدين للتدريس، حث يدعم تأسيسهم لمشاريع صغيرة أو ناشئة تتوافق مع خبراتهم وتخصصاتهم العلمية، ويغطي برنامج الخريجين كافة أنواع المشاريع التي لها ترخيص نظامي، بحيث تصل أعلى قيمة تمويل من البنك إلى مبلغ ثلاثمائة ألف ريال سعودي للمشروع الواحد كحد أقصى، ويقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من القروض الخاصة بالزواج والأسرة وغيرها الكثير لسد الاحتياج، يطلب البنك من طالب التمويل الالتزام بالتعهدات اللازمة وفي حالة إخلاله بها فان لبنك التنمية الاجتماعية الحق في إلغاء طلب التمويل في أي مرحلة وصل لها الطلب. شروط برنامج الخريجين بنك التنمية الاجتماعية أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية وتتوفر فيه شروط التقديم. أن يحمل مؤهل متخصص بدرجة الدبلوم أو البكالوريوس في نفس النشاط المراد تمويله. ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً ولا يزيد عن 65. يكون التمويل ذو قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وأن يكون جديداً أو تحت التأسيس. ألا يتجاوز مبلغ التمويل (300.000) ريال سعودي وألا تتجاوز تكلفته الاستثمارية الكلية (700.000) ريال سعودي. عدم امتلاكه لأي منشأة خلاف المطلوب تمويلها أو شريكاً في مشروع آخر وقت التقديم. يجمع بين طلبي تمويل من برامج البنك التمويلية. يجب ألتعهد بتوفير كفالة حضورية يوقعها أحد الأقرباء أو المعارف لإحضاري عندما يطلب البنك منه ذلك. تعبئة نماذج التقديم الخاصة بكل برنامج ، واستكمال المتطلبات الأخرى المتعلقة بإتمام عملية التقييم المتبعة في البنك. خطوات التقديم على قرض الخريجين الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية الرسمي. ثم تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وتاريخ الميلاد في الموقع. يتم التحقق من صحة الهوية وتاريخ الميلاد للمتقدم عن طريق بيانات المواطن الموجودة في مركز المعلومات الوطني. يلي ذلك استكمال البيانات المطلوبة للتقديم على طلب القرض وتسليم الوثائق المطلوبة. في حال المطابقة يتم جلب معلومات المواطن من الجهات الحكومية المعنية وإجراء المقابلة الشخصية. وقع عقد التمويل.

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