نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزول العوائد السنوية وخطوات الاستعلام وكيفية حجز موعد لصرف العوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نزول العوائد السنوية تعد من أهم عمليات البحث في المملكة العربية السعودية، حيث ينتظر الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن الإعلان عن موعد صرف العوائد حيث يتم تحديد موعد الصرف من قبل وزارة المالية السّعودية موعدًا لصرف العوائد السنوية؛وسوف نوضح بداخل المقال كيفية حجز موعد للصرف وكيفية الاستعلام حيث إنه من المتوقع أن يتم صرف العوائد السنوية خلال شهر محرم للعام 1444، وذلك بالاعتماد على البيانات التي يتم الحصول عليها عند الانتقال إلى صفحة الاستعلام عن العوائد السّنوية،واما بخصوص موعد نزولها فسوف يكون بداية شهر محرم الجاري لعام 1444هـ حتى شهر جمادى الآخر المقبل لنفس العام، وكانت الإدارة العامة للمقررات والقوائد السعودية قد أعلنت تعميم خاص بموعد نزول العوائد حتى يقوم جميع المستفيدين من العوائد الحصول على رواتبهم السنوية، وتُعتبر هذه الخدمة واحدةً من الخدمات الإلكترونية التي تُوفرها وزارة المالية للمواطنين السعوديين، ويتم صرف العوائد السنوية من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة المالية بالمملكة العربية السعودية، وقد حددت وزارة المالية موعد صرف العوائد سنويًا في شهر محرم، وتنتهي في جمادى الثانية، ولكن من يتخلّف عن استلام العوائد في هذه الفترة تسقط عنه، ولا يجوز له المطالبة بها بعد انتهاء هذه المواعيد المقررة.

كيفية حجز موعد للحصول على العوائد السنوية:

نظراً لتساؤل الأشخاص المستفيدين حول كيفية حجز موعد للتمكن من الحصول على العوائد السنوية، نوضحح من خلال هذا المقال كيفية حجز الموعد بالخطوات ورابط الدخول، وهي:

ادخل على“نظام حجز المواعيد” على موقع وزارة المالية السعودية الإلكتروني الرسمي.

قراءة الشروط والأحكام جيداً ثم الموافقة عليها

الضغط على ايقونة “الذهاب إلى الخدمة” .

كتابة رقم الهوية

ثم عليك بكتابة كود التحقق المرئي الموجود أمامك على الموقع.

بعد ذلك الضغط على ايقونة “الاستعلام” وهو زر أخضر.

ثم تقوم بالضغط على ايقونة “حجز الموعد لدفع المرتجعات”.

ثم عليك بحجز الموعد.

تحديد تبادل الإجراء والتبادل الموجود

الضغط على ايقونة “حفظ”

وبالتالي يتم تقديم الطلب.

يتم مراجعة الطلب الذي قمت بتقديمه.

في حالة أن الإدارة قامت بمراجعة الطلب وصدرت الموافقة عليه هنا يتم إبلاغ الشخص المستفيد من خلال رقم هاتفه بقبوله.

كيفية الاستعلام عن العوائد السنوية إلكترونيًا:

للاستعلام عن العوائد السنوية، يجب اتباع هذه الخطوات بكلّ مما يلي: