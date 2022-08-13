نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدارة الوظائف التعليمية الجديدة إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدارة الوظائف التعليمية الجديدة وتم اليوم الإعلان عن الأسماء التي رشحت للتعيين علي الوظائف التعليمية . أسماء المرشحين الوظائف التعليمية 1444 يتم الاستعلام عنها عبر منصة جدارة الرسمية . كما بجانب ذلك يمكن التعرف علي كافة تفاصيل نتائج المرشحين في الوظائف التعليمية عبر منصة مسار الرسمية . كذلك بجانب أن التصريح عن مسوغات التعيين لكل أسماء المرشحين للوظائف التعليمية . سوف يتم التواصل من خلال وزارة التعليم السعودية مع كافة المرشحين للوظائف لكي ما يتم . استكمال كافة مسوغات التعيين المطلوبة منهم مع المستندات . التي يجب أرفاقها عند استكمال إجراءات العمل المعلنة من جدارة . وعبر المقال الجديد اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي التفاصيل الخاصة بالإعلان وخطوات الاستعلام عبر موقع جدارة .

جدارة الوظائف التعليمية الجديدة 1444 وما تم الفصح عنه في شأن مسوغات التعيين

جدارة الوظائف التعليمية الجديدة لها بعض التفاصيل المتعلقة بمسوغات التعيين التي سوف يستكملونها . عدد 11547 وظيفة يعين عليها أسماء المرشحين الوظائف التعليمية 1444 كما يتم استكمال تلك المسوغات عبر منصة جدارة . الرسمية أو موقع جدارة مسار بحساب المتقدم الشخصي كما أن . المرشحين للعمل بشكل مبدئي يجب عليهم اجتاز ما تم تحديده . لكي ما يتم القبول بشكل نهائي لكافة المرشحين والتي صدرت في شأنهم نتائج الوظائف التعليمية بشكل مبدئي . وفيما يخص الضوابط المحددة للتعيين بالوظائف التعليمية نتعرف عليها عبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

جدارة الوظائف التعليمية الجديدة وما يجب عمله من المرشحين للوظائف

كافة أسماء المرشحين للوظائف التعليمية يجب عليهم اجتياز الآتي :-

اجتياز المقابلات الشخصية المحددة بالتفصيل علي موقع منصة جدارة . كما يجب علي مرشحي الوظائف التعليمية اجتياز الفحوص الطبية التي اعتمدت من إدارة التعليم في مقر الوظيفة . كذلك بجانب أهمية تقديم كافة المتطلبات ومسوغات التعيين في الوظائف التعليمية و أجتياز اشتراطات تلك الوظائف . كافة النقاط السابقة يجب أن تكتمل في الموعد من 16 حتي يوم 27 من شهر 1 لعام 1444 هجرياً . كما سنتعرف علي خطوات تسجيل الدخول إلي منصة جدارة مسار في السطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” .

خطوات دخول منصة جدارة ومسار للتعرف علي أسماء المرشحين الوظائف التعليمية 1444

في بداية الخطوات يتم الدخول علي موقع منصة جدارة الرسمي عبر موقع النفاذ الوطني الموحد في منصة أبشر .

عبر موقع النفاذ الوطني الموحد في منصة أبشر . كما يتم بعد ذلك الانتقال إلي موقع منصة مسار الرسمي .

يجب عبر الصفحة الرئيسية تحديد قائمة نتائج الوظائف التعليمية .

. كذلك يجب علي المتقدم الاستعلام عن الوظائف التعليمية التي سبق وأن تقدم أليها عبر القائمة السابقة .

في حالة أن المتقدم وجد أسمه في المرشحين بموقع جدارة عليه استكمال باقي الإجراءات .

عليه استكمال باقي الإجراءات . كما أن موقع جدارة الوظائف التعليمية 1444 سيقوم بإرسال رسائل نصية علي هواتف المرشحين . تفيد تأكيد الترشيح المبدئي في وظائف جدارة الجديدة المعلنة من وزارة التعليم السعودية .

سيقوم بإرسال رسائل نصية علي هواتف المرشحين . تفيد تأكيد الترشيح المبدئي في وظائف الجديدة المعلنة من وزارة التعليم السعودية . أما عن ما تم وضعه لكي ما يتم المفاضلة بين مرشحي الوظائف التعليمية نتعرف عليه بسطور مقال “موقع ثقفني” .

نتائج الوظائف التعليمية المعلنة علي جدارة وما تم تحديده للمفاضلة بين مرشحي الوظائف

جدارة الوظائف التعليمية الجديدة حددت بعض المقاييس التي سيتم عبرها المفاضلة بين المرشحين في ثلاث نقاط . تم تحديدهم من المتحدث الرسمي لوزارة التعليم السعودية . السيدة ابتسام الشهري وتلك النقاط هي كالآتي :-

يتم المفاضلة بين المرشحين لمن له أقدمية التخرج من الدراسة . كما سيتم الآخذ في الاعتبار المعدل التراكمي الجامعي الذي حصل عليه المترشح . كذلك بجانب أنه سيتم احتساب درجات الرخصة المهنية في الاختبار التربوي العام بجانب أيضاً اختبار التخصص . تلك هي النقاط الثلاث التي سيتم من خلالها المفاضلة بين المرشحين والمعلنة علي موقع جدارة الرسمي .

أهم المعلومات التي أعلنت عن وظائف جدارة الجديدة

وزارة التعليم السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن بعض الأماكن الشاغرة التي يتم التعيين عليها في أدارات . المملكة العربية السعودية التعليمية المختلفة حيث كان الإعلان عن تلك الأماكن في يوم . 28 من شهر يوليو الماضي كما كان الإعلان المفصح عنه يخص التعيين علي العمل بنظام التعاقد وذلك وفقاً للائحة العمل . كذلك بجانب التنويه علي أن التعيين سيكون بدرجة معلم ممارس للعام الدراسي التعليمي . الجديد 1444 . كما تم الإعلان عن التخصصات المطلوبة ليتم التعيين عليها وذلك عبر موقع مسار الرسمي . والمعلن عليه كافة التفاصيل المتعلقة بشأن التعيين ومسوغات التعيين والمستندات المطلوبة .

جدارة الوظائف التعليمية الجديدة التي تم الإعلان عنها بشكل مبدئي للعدد المشار له في بداية مقال “موقع ثقفني” . وعلي كافة المرشحين الدخول علي موقع جدارة الرسمي المرفق رابطه داخل مقال اليوم للتعرف علي كافة التفاصيل .