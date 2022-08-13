نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار رخصة قيادة إلكترونيا من أبشر 2022 رسوم استخراج الرخصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدار رخصة قيادة أصبح من أسهل الأمور التي تتم إلكترونيًا في أبشر؛ حيث تسعى حكومة خام الحرمين الشريفين لتسهيل إجراءات استخراج رخصة القيادة سارية المفعول للمواطنين والمقيمين للنساء وللرجال على حد سواء، كما أتاحت إمكانية حجز موعد استخراج الرخصة بشكل إلكتروني أيضًا، الأمر الذي بات يوفر الوقت والمجهود على المستفيدين، كذلك سداد رسوم رخصة القيادة، حيث حددت رسوم رخصة القيادة لكافة الأنواع سواء الخاصة والمؤقتة، مما يسمح القيادة بشكل قانوني داخل المملكة، بعد عدة اختبارات أساسية يجب اجتيازها.

إصدار رخصة قيادة

توفر مديرية الأمن العامة إصدار رخصة قيادة بواسطة منصة أبشر، ويعد الفحص الطبي هو أهم خطوة يتخذها المواطن لاستخراج رخصة سارية المفعول، حيث يمر بعدة فحوصات نظرية وعملية، كما يدخل في مرحة التدريب العملي والنظري عن طريق مدرسة القيادة، ويحصل في النهاية على تقييم حتى يصبع مؤهلا للقيادة، ثم يدخل في مرحلة حجز موعد استخراج رخصة قيادة عبر منصة أبشر، وبعد ذلك سداد رسوم تكلفة الرخصة، وفقًا للرسوم المقررة على رخص القيادة بأنواعها المختلفة، كما حددتها إدارة المرور.

طريقة استخراج رخصة قيادة

يتطلب إصدار رخصة قيادة للنساء وللرجال بالسعودية المرور بمجموعة من الخطوات:

الاشتراك في أحد مدارس القيادة بالمملكة. التسجيل لدى المدرسة وكتابة كافة المعلومات المطلوبة. اجتياز الساعات المحددة لدروس القيادة. تقديم كافة المتطلبات اللازمة خلال الاختبارات النظرية والعملية. الاستعلام عن طلب استخراج رخصة قيادة في أبشر. الدخول إلى منصة أبشر. النقر على تبويب خدماتي، ثم اختيار خِدْمَات المرور. الاستعلام عن رخصة القيادة. العمل على تسجيل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد مع تحديد التقويم. الضغط على عرض بعد إدخال الرمز المرئي.

شروط ومتطلبات استخراج رخصة قيادة

حددت مديرية الأمن العام شروط إصدار رخصة قيادة، نذكر منها:

ألا يكون عمر المتقدم أقل من 18 عامًا.

أن يقدم كشف طبي ساري المفعول من أي مركز طبي معتمد من هيئة المرور سواء كان حكومي أو خاص.

إرفاق صورة من بطاقة الأحوال المدنية الخاصة به.

تقديم 6 صور شمسية مقاس (4*6 س).

سداد رسوم تكلفة رخصة القيادة.

تقديم كافة المتطلبات في ملف لحفظ المستندات.

كم تكلفة استخراج رخصة القيادة 2022

حددت الإدارة العامة رسوم استخراج وإصدار رخصة قيادة؛ حيث تبلغ رسوم الرخصة الخاصة السنوية 40 ريال وعند تجديدها يتم دفع 40 ريال أيضاً، فيما يبلغ رسم التالف والمفقود 100 ريال سعودي. كما تبلغ رسوم رخصة القيادة العامة إلى 40 ريال وعند تجديدها سنويا يتم دفع 40 ريال، ويبلغ قيمة المفقود 100 ريال

كما حددت رسوم نقل ملكية التي تقدر بحوالي 150 ريال، فيما تبلغ رسوم رخصة سير نقل خاص وتجديدها 200 ريال، ولكن التالف والمفقود 100 ريال فقط، ولكن يصل رسم إصدار وتجديد رخصة سير النقل العام بمقدار 400 ريال، ويكون رسم المفقود 100 ريال ورسوم نقل الملكية 300 ريال.

حجز موعد رخصة قيادة

يستفيد من خدمة حجز موعد إصدار رخصة قيادة كل مواطن ومقيم لديه حساب مفعل في منصة أبشر، بالطريقة الآتية:

الدخول إلى منصة أبشر. تسجيل البيانات المطلوبة لإتمام خطوات تسجيل الدخول. الانتقال إلى قائمة خدماتي، ثم اختيار خِدْمَات المرور. الضغط على حجز موعد رخصة قيادة. العمل على تحديد الموعد والتاريخ. طباعة الموعد، ثم الحضور في الموعد المحدد.

في النهاية نكون قدمنا كافة إجراءات استخراج رخصة قيادة في السُّعُودية من حيث الرسوم والتكلفة الفعلية لكل نوع كما حددتها إدارة المرور، كتلك طريقة حجز موعد استخراج رخصة قيادة في منصة أبشر، إضافة إلى ذلك الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة.