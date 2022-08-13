نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطع الاراضي وزارة الاسكان ومنح مستفيدي الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة بات التسجيل في قطع الاراضي وزارة الاسكان من أبرز الخدمات المُقدمة عن طريق الوزارة بعد الإعلان عن تقديم مخططات سكنية متعددة في كافة الأنحاء بالمملكة العربية السعودية، وطرحت رابط تقديم الأراضي المجانية لكي تسمح للمواطن السعودي بأن يرسل طلبه دون تكبت عناء أو مشقة وزيارة المؤسسات الحكومية السعودية ولكن يتطلب الأمر التعرف على شروط الأراضي المجانية وخصوصًا شروط الأراضي المجانية للنساء سواء المطلقات منهن أو الأرامل أو المتزوجات، لذا يمكن معرفة مخططات سكني الأراضي المجانية جدة أو الرياض من خلال دخول رابط التقديم على قطع الاراضي وزارة الاسكان والذي يمكن من خلاله تقديم منح الأراضي 1444.

قطع الاراضي وزارة الاسكان

أكدت وزارة الإسكان السعودية أنها قدمت برنامج المخططات السكنية في كافة الأنحاء بالدولة وذلك حتى يحصل المستفيدين على فرصة التقديم على قطع الاراضي وزارة الاسكان وهم المستحقين في الدعم فقط، وأكدت على أن الأرض السكنية مدعومة بشكل كامل، وعلى من يرغب في بنائها ضرورة الحصول على تمويل البناء الذاتي المدعوم وهو عبارة عن تمويل توفره الكثير من الجهات المعتمدة وعلى رأسها البنوك السعودية.

كيف التسجيل في قطع الاراضي وزارة الاسكان

في ضوء الخدمات الإلكترونية وزارة الإسكان تم الإعلان عن إمكانية إرسال طلب الاستفادة من الدعم عبر موقع الوزارة الرسمي عقب الانتهاء من الحصول على حساب فعال، وتكمن الخطوات في التالي:

على المواطن الانتقال إلى موقع وزارة الإسكان تسجيل الدخول.

ثم ينتقل إلى المبادرات ليتم اختيار رابط منصة سكني الإلكترونية.

بعد الدخول وإنهاء إدخال بيانات تسجيل الدخول يتم النقر على تبويب الأراضي السكنية المجانية سكني من بين الخيارات.

اقرأ التعليمات والمعلومات التي قدمتها الوزارة وانقر على الحجز الآن.

بمجرد استلام استمارة التقديم على الدعم السكني قم بإدخال بياناتك كاملة بها.

شروط قبول تقديم منح الأراضي المجانية 1444

وضعت الوزارة عدد من الشروط كي تقبل طلب المستفيد وهذه الشروط تنقسم إلى العديد بحسب الفئات التي ترغب في الحصول على الدعم السكني سواء المستفيدين من الضمان الاجتماعي أو المطلقات والأرامل والرجال وهذه الشروط هي:

اشترطت الوزارة ألا يكون سن المتقدمين أقل من 25 عام عند تقديم الطلب.

كما دعت مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى التسجيل في الإسكان التنموي للحصول على مسكن.

أيضًا إذا كانت المرأة مطلقة فيتعين أن تكون حاصلة على وثيقة طلاق منذ عامين للقبول.

الإقامة داخل المملكة بشكل دائم وعدم السفر إلى الخارج لفترات طويلة إلا فقط في حالة العلاج.

يشترط للقبول أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية الأصل والمنشأ.

منتجات وزارة الإسكان 1444

أما عن المنتجات التي قدمتها الوزارة بالإضافة إلى منتج قطع الاراضي وزارة الاسكان أو منح الأراضي المجانية أو القروض السكنية أو منتج فلل الوزارة الجاهزة أما عن مشاريع وزارة الإسكان فمنها مشاريع تحت الإنشاء ووحدات سكنية جاهزة.