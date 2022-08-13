نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وظائف الحراسات المدرسية إلكترونيا 2022 والتسجيل في الحراسات الأمنية بالمدارس عبر منصة مسار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم وظائف الحراسات المدرسية إلكترونيا 2022 والتسجيل في الحراسات الأمنية بالمدارس عبر منصة مسار وشروط التسجيل الإلكتروني وظائف الحراسات المدرسية ومهام وظيفة الحراسات المدرسية ورابط التسجيل الإلكتروني لوظائف حراسات المدارس 2022 كذلك خطوات إنشاء حساب في منصة مسار تقديم وظيفة الحراسات المدرسية حيث يهتم الكثير من المواطنين بإعلان وظائف الحراسات المدرسية للرجال والنساء التي تعلن عنها وزارة التعليم السعودية للعمل علي ضمان امن وسلامة الطلاب وحماية المنشاة التعليمية ولكن هناك شروط التقديم الالكتروني وظائف الحراسات المدرسية يجب استيفائها قبل البدء في خطوات التقديم على وظيفة الحراسات المدرسية 1444. التسجيل في منصة مسار وظائف الحراسات المدرسية الدخول علي رابط منصة مسار الإلكتروني.

ثم إدخال البيانات الشخصية وبيانات التواصل المطلوبة مثل رقم الهوية. ايضا البريد الإلكتروني.

بعد ذلك كتابة كلمة مرور قوية لا يمكن نسيانها وإعادة كتابتها للمطابقة

ثم إدخال رمز التحقق المرئي في الصورة.

وأخيرا الضغط علي خيار تسجيل. تقديم وظائف الحراسات المدرسية إلكترونيا 1444 يجب الدخول على رابط منصة مسار تقديم وظائف الحراسات المدرسية.

ثم تسجيل الدخول بالحساب الذى تم إنشاءه فى المنصة من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

كذلك يجب ادخال رمز التحقق المرئي فى الصورة.

والضغط على خيار تسجيل للانتهاء من تقديم وظائف الحراسات المدرسية 1444. شروط وظائف الحراسات المدرسية 2022 التقديم للموطنين المواطنات حاملي الجنسية السعودية.

ايضا يشترط قدرة المتقدم على القراءة والكتابة بشكل جيد ويجب ان لا تقل شهادة الدارسة عن محو الامية على اقل تقدير.

كذلك شرط العمر فى وظيفة الحراسات المدرسية بالنسبة لمدارس البنين لا تقل عن 25 عاماً اما شرط السن فى مدارس البنات لا يقل عن 35 عاماً.

ثم تقوم لجنة القبول فى وظائف الحراسات المدرسية بتحديد موعد مقابلة شخصية للمتقدمين والتي يجب ان يقوم المتقدم باجتيازها بنجاح.

ايضا يشترط تسجيل المتقدمين فى نظام ساعد وزارة الخدمة المدنية وان يكون احد المستفيدين من ساعد.

كذلك لا يقبل ترشح المتقدمين المتقاعدين من عمل حكومي او من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

ثم يجب اكتمال اللياقة البدنية للمتقدمين وكذلك ان يكون لائق طبياً لأداء مهام وظيفة الحراسات المدرسية ولا يعاني من أي امراض مزمنة.

ايضا يجب ان يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولم يسبق ادانته فى أي جريمة مخلة بالشرف او الأمانة او صدر ضدة حكم قضائي او حكم شرعي وذلك للقبول فى تقديم وظائف الحراسات المدرسية 2022.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقديم وظائف الحراسات المدرسية إلكترونيا 2022 والتسجيل في الحراسات الأمنية بالمدارس عبر منصة مسار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.