انت الان تتابع خبر.خطوات إصدار تصاريح العمرة من تطبيق اعتمرنا 1444 للقادمين من خارج المملكة والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- بدأت المملكة باستقبال أفواج المعتمرين من جميع أنحاء العالم عبر شركاتها ومؤسساتها التي يتجاوز عددها 500. كذلك عن طريق وكلائها في مختلف الدول والذين يتجاوز عددهم 2000 وكيل.

الحجز وإصدار التصاريح عبر تطبيق اعتمرنا

تم الإعلان عبر الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة في السعودية على منصة تويتر عن إمكانية إصدار تصاريح العمرة وحجزها لمن هم خارج المملكة العربية السعودية أو حتى للمقيمين فيها. ذلك من خلال تطبيق اعتمرنا الحكومي والذي يتم التسجيل عبره وتقديم طلب إصدار تصريح وحجز على العمرة. ثم تقوم وزارة الحج والعمرة في السعودية باستقبال هذه الطلبات والتأكد من تحقيقها لكافة الشروط ثم يتم رفضها أو قبولها عبر تطبيق اعتمرنا.

إجراءات إصدار التصاريح عبر تطبيق اعتمرنا للقادمين من خارج المملكة

• يجب على المعتمر التسجيل في تطبيق اعتمرنا.

• إدخال كل من رقم تأشيرة السفر. ثم رقم جواز السفر والجنسية عبر تطبيق اعتمرنا.

• التأكد من كون تأشيرة السفر سارية الصلاحية.

• حدد الخدمة التي تريد الحصول عليها. ثم حدد نوع التصريح.

• اختر اليوم والوقت الذي يناسبك من أجل أداء العمرة.

• إثبات عدم إصابتك بفيروس كورونا.

• يجب على المعتمر التواجد على أراضي المملكة العربية السعودية قبل 6 ساعات على الأقل قبل إصدار التصريح.

• من الميزات التي يقدمها تطبيق اعتمرنا هو إيضاح حالة الازدحام عند قيامك بالحجز عبره. لذلك سيسهل عليك اختيار الأوقات المناسبة لأداء العمرة.

خطوات إصدار تصريح عمرة عبر تطبيق اعتمرنا

إجراءات إصدار التصاريح عبر تطبيق اعتمرنا للقادمين من خارج المملكة العربية السعودية والتي يجب الالتزام بها بعد التسجيل وطلب تأشيرة عمرة عبر تطبيق اعتمرنا. • افتح تطبيق اعتمرنا على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي.

• انقر على أيقونة “إنشاء حساب”.

• أدخل البيانات التي تطلب منك بالشكل الصحيح.

• اتجه إلى الصفحة الرئيسية. ثم آخر تبويب “مواعيد العمرة المتاحة”.

• اختر الوقت الذي يناسبك لأداء العمرة.

• اتجه إلى أحد الوكلاء الخارجيين المعتمدين من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية. ثم أحصل على تصريح عمرة منها.

• تعهد بالتزامك بكافة القواعد والقوانين والإجراءات الاحترازية.

شروط إصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة عبر اعتمرنا

إجراءات إصدار التصاريح عبر تطبيق اعتمرنا للقادمين من خارج المملكة من أجل أداء العمرة والصلاة في الروضة. حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن وجود عدة شروط للسماح للمعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية لإصدار تصاريح من أجل العمرة والصلاة في الروضة ومنها:

• يجب على المعتمر إثبات عدم إصابته بكوفيد 19.

• أن يحجز مسبقًا عبر تطبيق اعتمرنا.

• أن يكون الحجز عبر تطبيق اعتمرنا إما بالحساب الشخصي والمباشر للمعتمر. أو أن يتم إضافته كمراف عبر تطبيق اعتمرنا.

• يسمح للأطفال من عمر الخامسة وما فوق بأداء العمرة في حال إثبات عدم إصابتهم بكوفيد 19.

• يجب على المعتمر امتلاك حساب تأمين يستطيع تغطية كافة تكاليف علاج فيروس كورونا.

• من غير الإجباري على المعتمرين القادمين من خارج المملكة أن يقدموا وثيقة معتمدة سلبية لفحص PCR.

• لا يشترط على المعتمرين القادمين من خارج السعودية تقديم وثيقة معتمدة لمستضدات فيروس كورونا.

• مدة صلاحية تأشيرة العمرة هي 90 يومًا فقط.

• يستطيع المعتمر التنقل بين المدن السعودية في حال لم تنته صلاحية تأشيرة العمرة

شروط إصدار تصاريح العمرة والدخول للمسجد الحرام عبر تطبيق اعتمرنا

إجراءات إصدار التصاريح عبر تطبيق اعتمرنا للقادمين من خارج المملكة من أجل أداء العمرة والدخول إلى المسجد الحرام. حيث تم الإعلان عن مجموعة من الشروط الواجب التقيد بها من أجل الحصول على تصريح العمرة كما يلي:

• التسجيل مسبقًا عبر تطبيق اعتمرنا.

• التأكد من الحالة الصحية للمعتمر حسب تطبيق اعتمرنا.

• سيتم إلغاء التصريح عبر التطبيق لمن تثبت إصابته من المعتمرين بفيروس كورونا. كذلك من يثبت مخالطته لأحد المصابين به.

• الالتزام بلبس الكمامة بالشكل الصحيح طوال فترة تواجد المعتمر داخل الحرم.

• يجب على المعتمر الالتزام بالخروج من الحرم فورًا عند انتهاء فترة تصريح العمرة.

• يجب التزام المعتمر بعدم حمل الحقائب أو حتى الأمتعة الشخصية التي لا يسمح بدخولها إلى الحرم.

• الالتزام بالتعليمات التي يقدمها تطبيق اعتمرنا حول الدخول إلى كلًا من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.