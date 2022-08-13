نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم للمحتاجين قطعة أرض سكنية بدون مقابل للنساء والرجال في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا يكف المواطنين في المملكة العربية السعودية عن البحث عن كيفية تقديم طلب الحصول على أرض سكنية من الديوان الملكي السعودي، حيث يشتهر الديوان الملكي في السعودية بأنه من أكبر المؤسسات التي تقوم بتقديم المساعدات للمواطنين الذين هم بحاجة إلى المساعدة، ويتم تقديم المساعدات المادية ومنح الحصول على الأراضي والوحدات السكنية من قبّل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين ومالك السعودية في الفترة الحالية. خطوات تقديم طلب الحصول على أرض سكنية من الديوان الملكي السعودي يجب أن يقوم الشخص المتقدم سواء رجل أو مرأة بالدخول على رابط موقع الديوان الملكي السعودي الإلكتروني الرسمي.

الإلكتروني الرسمي. ثم يقوم بعمل حساب خاص به على الموقع من خلال بوابة الديوان ويكتب كل المعلومات الخاصة به بشكل تفصيلي وصحيح.

ويقوم بمراجعة البيانات التي قام بإدخالها حتى لا يحدث أي خطأ ثم يقوم بالنقر على زر “إرسال الطلب” وسيتم النظر به وفي حالة القبول يتم التواصل معك. شروط قبول طلب منح أراضي سكنية من الديوان الملكي السعودي يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على منحة الأراضي السكنية سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

كما يجب ألا يكون قد حصل على أي دعم من برامج التي تقدم السكني داخل المملكة العربية السعودية من قبل.

يقوم بتقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة التي تم تقديمها من خلال دائرة الشؤون الريفية والبلدية والإسكان.

على الشخص المتقدم بالطلب أن يقوم بكتابة جميع أفراد عائلته داخل الطلب ويجب أن يكون عمر الشخص المتقدم لا يقل عن 25 عام.

في حالة أن الشخص المتقدم على الطلب أم أو زوجة أحد الأبناء السعوديين فيجب أن تكون أرملة أو مطلقة ولديها أطفال من زوج سعودي الجنسية.

في حالة أن المرأة كان مطلقة يجب ألا يزيد عمر أبنائها عن 25 عام ويجب ألا يكون أي شخص منهم متزوج.

وفي حالة أنها أرملة فيجب أن يكون لديها أطفال سعوديين الجنسية من ناحية الأب أو من ناحية الأب والأم معًا و عمرهم لا يتجاوز 25 عام.

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