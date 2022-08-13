نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية الدراسة ١٤٤٤ وقف جدول التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم الكثير من المواطنين الآن بالحديث عن بداية الدراسة ١٤٤٤ بعد أن تم تعديل جدول التقويم الدراسي بالمملكة العربية السعودية من قبل ما حددته وزارة التعليم، وسوف نتحدث عن أهم التفاصيل الخاصة بالعام الدراسي.

التقويم الدراسي موعد بداية الدراسة ١٤٤٤

إن التقويم الخاص ببداية الدراسة ١٤٤٤ كما يلي:

يبدأ الفصل الدراسي الأول من تاريخ يوم 1/2/1444 هـ، ويوافق بالميلادي 28/8/2022 م.

كما أن نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 30/4/1444 هـ، والموافق بالميلادي 24/11/2022 م.

كذلك يبدأ الفصل الدراسي الثاني من يوم 10/5/1444 هـ، والموافق بالميلادي 4/12/2022.

وتكون نهاية الفصل الدراسي الثاني من يوم 10/8/1444، والموافق بالميلادي 2/3/2023 م.

أيضًا يبدأ الفصل الدراسي الثالث من يوم 20/8/1444 هـ، والموافق بالميلادي 23/3/2023 م.

أما نهاية الفصل الدراسي الثالث تكون في يوم 4/12/1444 هـ، والموافق بالميلادي 226/2023 م.

إجازات العام الدراسي الجديد 1444

كما تحدثنا عن التقويم لبداية الدراسة ١٤٤٤، نذكر لكم الإجازات الرسمية وهي كما يلي:

إن يوم إجازة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية يكون من يوم 20/3/1444 هـ، ويوافق بالميلادي 16/10/2022 م.

أما إجازة يوم التأسيس من يوم 2/8/1444 هـ، والموافق بالميلادي 22/2/2023 م.

كما أن إجازة عيد الأضحى المبارك تكون في يوم 22/9/1444 هـ، والموافق بالميلادي 13/4/2023.

متى بداية الدراسة ١٤٤٤

على حسب ما تم توضيحه التقويم الدراسي الجديد فإن موعد بدء المدارس ١٤٤٤ في المملكة العربية السعودية، من المقرر أن يكون في يوم الأحد الموافق غرة صفر 1444 هـ.

والموافق بالميلادي 28 أغسطس 2022 م، وهذا اليوم هو يوم عودة الطلاب إلى الدراسة وعودة العمل بالنسبة للمعلمين والمعلمات أيضًا.

لكن موعد بداية العمل بالنسبة للمشرفين الطلابيين والمشرفات الطلابيات، وكذلك منسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم يبدأ من يوم الإثنين الموافق 24 من محرم 1444 هـ، والموافق بالميلادي 22/8/2022 م.

مدة الدراسة في العام الجديد 1444

إن أيام الدراسة الفعلية بالعام الدراسي تكون حوالي 185 يوم. كما أن عدد الإجازات في العام الدراسي تكون حوالي 10 إجازات.

كذلك يعتبر عدد أيام الإجازات في العام الدراسي حوالي 56 يوم.

أما عدد أسابيع الفصل الدراسي الأول هي 13 أسبوع.

أيضًا يصل عدد أسابيع الفصل الدراسي الثاني إلى 13 أسبوع.

بينما عدد أسابيع الفصل الدراسي الثالث هو 13 أسبوع.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن موعد وتفاصيل بداية الدراسة ١٤٤٤، وفد ذكرنا لكم التقويم الدراسي وأهم الإجازات.