نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحد المانع للضمان الجديد وقيمته ومعايير إضافة العاطلين عن العمل للضمان في المقال التالي
عمر شويل - جدة الحد المانع للضمان الجديد، تقدم الحكومة في المملكة العربية السعودية والممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعم الضمان الاجتماعي المطور، للمواطنين السعوديين الغير القادرين على العيش حيث يتم تقديم الدعم لهم لمساعداتهم في عيش حياة افضل، ويتم نزول هذا الدعم شهريًا في حسابات المستفيدين، وذلك تبعًا لعدد من المعايير التي تتحكم في الاستفادة من الدعم وذلك يكون للأسر الأكثر حاجة، أيضًا تم وضع عدد من المعايير الخاصة بإضافة العاطلين عن العمل والمطلقات وكذلك الأرامل والمتزوجات من قبل برنامج الدعم الاجتماعي.
الحد المانع للضمان الجديد:
يتم تحديد معاش المستحقين من الأفراد أو الأسر عن طريق جمع قيمة الدخل لكافة الأفراد في الأسرة الواحدة، ويتم هذا بعد القيام بحساب القيمة، وبعد ذلك تقوم الجهات المختصة بخصم 50% من القيمة الأساسية، ثم تضاف عليها القيمة الناتجة إلى إجمالي الدخل غير المكتسب والذي تقدمة الحكومة للأسرة، ويجب العلم أن ذلك لا يشمل الدعم الذي يقدمه نظام المساندة والأفراد ذوي الإعاقة، وبعد أن يتم تنفيذ جميع الخطوات يتم القيام بعمل مقارنة بين الدخل الذي تم احتسابه والحد الأدنى للمعاش على أساس الدخل الشهري التي يحصل عليها الفرد والمعتمدة لكافة أفراد الأسرة.
ما هو الحد الذي يمنع الضمان الاجتماعي:
بلغ الحد المانع لنظام الضمان الاجتماعي المطور 1100 ريال سعودي، وهذا يكون للفرد الذي يعول أسرة، كما يحصل كل فرد داخل الأسرة على 550 ريال سعودي، ونستنتج مما سبق أن الحد المانع للمبالغ المستحقة يتم تحديده وفقًا لعدد أفراد الأسرة، كما يجب العلم أن الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور هو عبارة عن الراتب الشهري الذي تحصل علية الأسرة المستفيدة، ويشترط ألا يتعدى هذا المبلغ للمبلغ الذي تم تحديده من قبل برنامج الضمان الاجتماعي الجديد.
معايير إضافة العاطلين عن العمل للضمان:
- يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويقيم إقامة كاملة في المملكة.
- كما يجب إرسال كافة المستندات والأوراق اللازمة للحالة التي تستحق الدعم. وذلك سواء كانت الحالة من العاطلين أو من أصحاب الدخل المحدود.
- أيضا يشترط ألا يكون عمر المستفيد قد تخطى سن ال35 عام.
- لا يتم السماح للمتقدمين بالتسجيل في مؤسسات التأمين الاجتماعي.
- يشترط إثبات أن المتقدم لا يحصل على أي تمويلات أو إعانات من مؤسسات أخرى.
- وفي حالة غذا كان المستفيد بعاني من أي أمراض تحول بينة وبين العمل. فيجب إرفاق المستندات والتقارير الطبية التي تدعم موقفة للتأكد من عدم قدرته على العمل.
- في النهاية يجب تقديم الأوراق التي تأكد عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو عقارات خاصة.
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