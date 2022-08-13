نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شروط نقل الكفالة في المملكة العربية السُّعُودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط نقل الكفالة في المملكة العربية السُّعُودية، يرغب في التعرف عليها عدد كبير من الوافدين، من أجل الالتزام بتلك الشروط، واتباع تلك الخطوات بالطريقة الصحيحة يحمي الوافد من التعرض لأي مخاطر، أو مسائلة قانونية، فهو بذلك يحمي مصالحه من أي ضرر، حيث يجب عرض الأمر على وزارة العمل بالمملكة.

وكذلك هناك رسوم يجب سدادها من أجل نقل الكفالة، وحرصًا منا على تجنب أي مشاكل قد تواجه الوافدين نقدم لكم من خلال السطور التالية، شروط نقل الكفالة التي يجب الالتزام بها من أجل إجراءات النقل، وكذلك الرسوم المطلوبة وطرق سدادها وكافة المعلومات التي ترغب في التعرف عليها.

شروط نقل الكفالة في المملكة العربية السُّعُودية

شروط نقل الكفالة في المملكة العربية السُّعُودية تخضع للعديد من الأمور التي يجب أن تتوافر من أجل أن تتم نقل الكفالة بالصورة الصحيحة وأهم هذه الشروط التالي:

من الضرورة أن يقوم الوافد بتسديد أي مخالفات مرورية في حال وجودها.

جواز السفر الخاص بالوافد يجب أن يكون ساري غير منتهي وفي حالة انتهاء الجواز يجب أن يقوم بتجديده أولًا.

ألا يكون الوافد لديه تَذْكِرَة ذِهاب وعودة أو تَذْكِرَة ذِهاب نهائي.

يجب أن يتم الحصول على موافقة على نقل الكفالة من وزارة العمل حث أن هذا الأمر واحد من الشروط الأساسية.

أن تكون الإقامة الخاصة بالوافد ما زالت سارية ولم يحل موعد انتهائها بعد وإلا لم يتمكن الوافد من نقل الكفالة الخاصة به.

الرسوم الخاصة بنقل الكفالة في المملكة العربية السُّعُودية

خدمة الكفالة من الخِدْمَات الهامة والضرورية بالنسبة للوافدين، وهي من الخِدْمَات التي تحتاج إلى سداد رسوم من أجل التمتع بتلك الخدمة، ويتم تحديد تلك الرسوم عن طريق وزارة العمل في المملكة، ويتم سداد تلك الرسوم إلكترونيًا، وبعد إتمام دفع تلك الرسوم يتم نقل الكفالة خلال 15 يوم من يوم السداد.

وتختلف رسوم الكفالة حَسَبَ مرات نقلها، حيث تحتسب رسوم نقل الكفالة في أول مرة 200 ريال سعودي فقط لا غير، وفي المرة الثانية يجب سداد مبلغ 4000 ريال سعودي فقط لا غير، أما المرة الثالثة يجب سداد مبلغ قيمته 6000 ريال سعودي فقط لا غير.

خطوات نقل الكفالة عبر شبكة الإنترنت

خطوات نقل الكفالة عبر شبكة الإنترنت كما حددتها وزارة العمل السُّعُودية يجب أن تتم وفقًا للترتيب التالي: