نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي الآن يوضح حقيقة إيداع المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان هذا الشهر 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن وزارة الموارد قد كشفت عن ميعاد النزول لرواتب الضمان بالبنوك، كما أنها أعلنت أيضاً عن حقيقة الصرف لراتبين للأشخاص الذين يتبعون الضمان المطور، ويستفيدون منه شهرياً فهذا السؤال ناتج عن الراتبين الذين تم صرفهم خلال الشهر الماضي يوليو، وبعد صدور النتائج الخاصة بشهر أغسطس زادت هذه التساؤلات بشكل الملحوظ، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم حقيقة إيداع المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان هذا الشهر.

حقيقة إيداع المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان هذا الشهر

الكثير من المواطنين يرغبون في معرفة الحقيقة التي تكمن وراء نقص راتب الضمان الذي تم صرفه بشهر أغسطس بعد ما قد صرف راتبين خلال شهر يوليو، إذ أن خادم الحرمين قد أصدر قراراً بزيادة حوالي ثمانية مليار لحساب المواطن مع 480 مليون لدعم المواشي، واثنين مليار للضمان، وبالتالي فإن الدعم الخاص بدعم المواشي وحساب المواطن مستمر لستة أشهر إلى أن ينتهي العام.

وبالنسبة للضمان قد تم صرفه لهم مرة واحدة، وكان ذلك بشهر يوليو قبل عيد الأضحى، وبالتالي لن يكون لهم أي زيادات أخرى أخذت الحكومة هذا القرار مع ارتفاع الأسعار بهذا الشكل وظروف البلدان الراهنة، وليس المملكة فقط وبسبب الآثار الناتجة عن التداعيات الاقتصادية التي أثرت على كافة الأماكن.

الموعد الأساسي لصرف راتب الضمان

راتب الضمان الاجتماعي يصرف باليوم الأول كل شهر ميلادي، ولكنه قد يتأخر موعد الصرف يوماً إن كان مصادف الصرف السبت، وبالتالي يصرف يوم الأحد أو يتقدم يوماً إن جاء موعد الصرف الجمعة، وبالتالي يتقدم للخميس وخلال ذلك في الميعاد ثابتاً محدد من الوزارة لا يوجد فيه أي زيادة أو نقصان.

الاستعلام عن الأهلية التابعة للضمان

بإمكان الشخص أن يستعلم عن أهلية الضمان بعد أن قام بالتقديم ليعرف ما إن تم قبوله للحصول على هذا الدعم أم لا، ولذلك يبحثون عن طريقة يقومون فيها بالاستعلام عن الأهلية وهي كالآتي: