نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الملك خالد، داعمة البحث العلمي، شروط وطريقة التقديم فيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة جامعة الملك خالد، داعمة البحث العلمي. أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، عن إنشائها في 09/01/1419هـ. تقع الجامعة في منطقة عسير جنوب غرب المملكة العربية السعودية. وتبلغ مساحة المنطقة ما يقرب من 80 ألف كيلو متر مربع. ويبلغ عدد السكان بها أكثر من مليون وستمائة ألف نسمة يتواجدون في 78 مركزاً ومحافظة. كما أنها تتبع وزارة التعليم كباقي جامعات المملكة.

رؤية ورسالة جامعة الملك خالد

تسعى جامعة الملك خالد لأن تكون من أفضل 200 جامعة عالميا. كما تتبنى الجامعة تطلعات وأهداف تسعى لتحقيقها ضمن قيم ومبادئ معينة تسير عليها، وهي:

الرؤية: فتتطلع الجامعة لكي تكون ضمن أفضل 200 جامعة عالميا بحلول 2030م.

الرسالة: تسعى الجامعة لتوفير بيئة أكاديمية جاذبة للتعلم والتعليم والبحث العلمي.

الأهداف: تعمل الجامعة على تحقيق مجموعة من الأهداف لضمان سير عملها، وهي كالآتي:

تنمية الموارد المالية.

تطوير الدراسات العليا.

دعم وتطوير البحث العلمي.

تطوير جودة التعلم والتعليم.

تطوير الأداء المؤسسي.

تعزيز شراكتها الفاعلة مع المجتمع.

توفير بيئة أكاديمية جاذبة.

القيم: تتبنى الجامعة مجموعة من القيم لتحقيق مبادئها في العمل، وهي:

الالتزام والتميز.

الأمانة والاحترام.

الشفافية والابتكار

شروط القبول بالجامعة

أعلنت عمادة القبول والتسجيل جامعة الملك خالد مجموعة من الشروط الواجب توافرها للراغبين في التسجيل بالجامعة. ويمكن التقديم إلكترونيا. وجاءت التقديم كالآتي:

لا بد أن يكون المتقدم سعوديا أو من أم سعودية. ويتطلب تقديم الأوراق اللازمة للإثبات في حال كان من أم سعودية (الهوية الوطنية للأم، كرت العائلة، صورة شهادة الميلاد ) على الإيميل الخاص بالجامعة : [email protected]

يشترط ألا يكون الطالب المتقدم قد تم فصله من جامعة الملك خالد أكاديميا أو تأديبيا أو من جامعة أخرى.

لا بد من الحصول على الهوية الوطنية.

يجب ألا يقل المعدل التراكمي في الثانوية العامة عن 90% للقبول في الكليات الصحية، ولا بد أن يكون من خريجي السنة الحالية.

يجب ألا يمضي أكثر من خمس سنوات على تاريخ الحصول على شهادة الثانوية العامة. فالأولوية للقبول تكون لخريجي السنة الأحدث.

بالنسبة للطالبات، سيتم ظهور الرغبات لمركز القبول الخاص بالمنطقة التعليمية التي تخرجت منها الطالبة. وفي حال الرغبة بتعديل مركز القبول فلا بد من تقديم ذلك قبل تقديم طلب القبول عن طريق توفير المستندات المطلوبة.

تخصصات جامعة الملك خالد

جامعة الملك خالد في أبها بالإضافة إلى فروعها في خميس مشيط ومحايل عسير ورجال ألمع وتنومة والمجاردة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، تضم مجموعة من الكليات بتخصصات مختلفة ومنها فروع للبنات وللذكور ومنها لكليهما. وهي كالأتي:

كلية الطب

الطب والجراحة

كلية طب الأسنان

طب وجراحة الفم والأسنان

الصيدلة

دكتور صيدلي

أشعة تشخيصية

علاج طبيعي

الأعمال

نظم المعلومات الإدارية

المحاسبة

إدارة الأعمال

الموارد البشرية

إدارة مالية

التسويق والتجارة الإلكترونية

القانون

علوم الحاسب

علوم الحاسب

نظم المعلومات

هندسة الحاسب

الهندسة

الهندسة المدنية

الهندسة الميكانيكية

الهندسة الكيميائية

الهندسة الصناعية

الهندسة الكهربائية العمارة

العلوم

الرياضيات

الكيمياء

الفيزياء

الأحياء

كلية الاقتصاد المنزلي

تصميم الأزياء

تابع تخصصات الجامعة

اللغات والترجمة

اللغة الإنجليزية

التربية

علم النفس

الشريعة وأصول الدين

الشريعة

أصول الدين

العلوم الإنسانية

اللغة العربية

التاريخ

الجغرافيا

الإعلام والاتصال

الكلية التطبيقية

نظم المعلومات.

تطوير تطبيقات الويب والجوال والمحاسبة.

إدارة الأعمال.

التسويق الإلكتروني.

الأبحاث

تعمل الجامعة على العديد من المجالات في مجال الأبحاث العلمية عن طريق المراكز والجمعيات العلمية، وهي كالآتي:

المجلات العلمية

مجلة العلوم الصحية.

مجلة الدراسات التاريخية و الحضارية⁩.

مجلة العلوم الإنسانية.

مجلة العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية.

مجلة العلوم التربوية.

مجلة جامعة الملك خالد للدراسات اللغوية.

مجلة المال والأعمال.

الرواد في الهندسة والبيئة المبنية.

مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الأساسية والتطبيقية

الجمعيات العلمية

الجمعية السعودية للعلوم الإحصائية.

الجمعية السعودية للتعليم الطبي.

الجمعية السعودية العلمية للمعلم.

الجمعية السعودية للعلوم الفيزيائية.

الخدمات البحثية

المؤتمرات والندوات.

المكتبة المركزية.

بوابة البحث العلمي.

مستودع الأبحاث الإلكتروني.

المراكز البحثية

مركز بحوث علوم المواد المتقدمة.

مركز البحوث والدراسات الاجتماعية.

مركز الأمير سلطان للبحوث والدراسات البيئية والسياحية.

كرسي الملك خالد للبحث العلمي.

معهد البحوث والدراسات الاستشارية.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن جامعة الملك خالد، داعمة البحث العلمي، شروط وطريقة التقديم فيه. وضحنا فيه رؤية الجامعة وأهدافها. كما أشرنا إلى شورط وكيفية التقديم في الجامعة، وكذلك المجالات التي تعمل وتتخصص بها.