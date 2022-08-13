نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقديم طلب مساعدة مالية 50 ألف ريال من الديوان الملكي 1444 بدون استرداد المبلغ في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد أوضح خادم الحرمين الشريفين الملك سليمان أنه من الممكن الحصول على مساعدات مالية وعينية من الديوان الملكي السعودي، وذلك لكل مواطن سعودي داخل المملكة أو خارجة، ولكن يشترط أن يكون مستوفي لكافة شروط القبول والاستحقاق التي تم تحديدها من قبل الديوان، وذلك من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم بكل سهولة والتي سوف نتعرف عليها الآن في هذا المقال يمكنكم متابعتنا الان.

خطوات الحصول على مساعدة مالية 70 الف من الديوان الملكي السعودي مساعدات خادم الحرمين الشريفين

طلب المساعدة المالية والعينية من السعودية

المساعدات المالية تقدم لكل من هم بحاجة إلى تيسير أمور معيشتهم بشكل أفضل أو محدودي الدخل الذي يحتاج إلى دعم مالي للعيش في حياة كريمة أو من هو مقبل على الزواج أو بغرض تسديد دين أو قرض تم الحصول عليه، ويتم ذلك من خلال القيام بإرسال طلب المساعدة والذي يتم من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الرابط الخاص بالمساعدات المالية. بعد ذلك يتم اختيار النقر فوق الخدمات الإلكترونية. ثم الدخول الى طلب المساعدات الإلكترونية. القيام بإرسال طلب المساعدة، وصورة الهوية الخاصة بالمواطن.

رقم تواصل الديوان الملكي السعودي للمساعدات

قد أعلن من الديوان الملكي عن جميع وسائل الاتصال الخاصة به، وذلك لسهولة التواصل إليه في أي وقت سواء للاستفسار عن مسار طلب المساعدة المالية، أو عن أي خدمة أخرى من خدمات الديوان الملكي المتعددة، وارقام التواصل هي كالاتي:

يمكن التواصل من خلال الرقم الموضح لهذه المؤسسة وذلك من داخل المملكة العربية السعودية.

كما يمكن التواصل من خارج المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الاتصال على الارقام الموضحة في كل مؤسسة مختلفة عن الأخرى..

كما أوضح عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي والذي من خلاله يتم إرسال المستندات والبيانات المطلوبة بطلب المساعدة وهو [email protected]

خطوات طلب مساعدة مالية

حيث أنه لا بد من الدخول على الموقع الرئيسي الخاص بالديوان الملكي ويتم ذلك من خلال الدخول على الرابط https://tawasol.royalcourt.gov.sa/

ثم يتم بعد ذلك اختيار الخدمات الإلكترونية

اختيار الخدمات الموجودة على الصفحة.

سوف تظهر بعض البيانات التي لابد من يجب القيام بإدخالها بشكل كامل.

ارسال الملفات والمستندات التي تؤكد صحة البيانات.