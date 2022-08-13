نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان المطور للعزباء وطريقة التسجيل والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان المطور للعزباء ليم يكون التغير في هذه الشروط جوهري بعد أن تم تطوير معظم بنود قانون الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية منذ فترة، ولسبب أن اغلب البنود التي تم تطويرها لا يعلمها الكثير من مستفيدي الضمان الاجتماعي بشكل عام قمن في مقال سابق بشرح الحد المانع للضمان المطور وحالات وقف معاش الضمان، حيث يعد برنامج الضمان الاجتماعي السعودي أحد أهم البرامج التي تقدمها الحكومة السعودية التي تم إطلاقها عام 1382، والتي كان تأسيسها بغرض استهداف مجموعة من الفئات محدودة وستوسطي الدخل بالمملكة العربية السعودية، والعمل علي رفع الأعباء عنهم، والرغبة في تحقيق حياة كريمة لهم.

شروط الضمان المطور للعزباء

ووضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أسس وشروط لابد أن تتوافر في المتقدمة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، كما كشفت الوزارة عن خطوات الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي المطور والتي سبق وان قدمنا لكم كافة تفاصيلها، أما بخصوص الشروط فهي كما يلي:

أن تكون مواطنة سعودية، فلا يشمل الضمان الوافدين.

أن تكون من المقيمين بالمملكة بشكل مستقر، فالمواطنين الموجودين خارج المملكة لا يشملهم الضمان.

ألا يكون لها عائل. أن تكون محدودة الدخل.

أن تكون ابنة لأرملة سعودية، ومقيمة بالمملكة، حتى ولو كانت متزوجة من أجنبي.

يشترط في البنت العزباء، ألا لا يوجد بحوزتها أي ممتلكات، أو أراضي.

ألا لا يوجد لديها دخل شهري ثابت.

تقديم بيانات وأوراق تثبت أن الفتاة غير قادرة على العمل، في حالة إصابتها بأي مرض من الأمراض الخطيرة.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة التضامن الاجتماعي.

يقوم بتسجيل الدخول عبر إدخال رقم الهوية، أو اسم المستخدم والرقم السري.

يقوم بعد ذلك باختيار “الخدمات الإلكترونية”.

اختيار “خدمة المعاش الضماني”، ويضغط على خيار “التقديم الآن”.

سيتم الانتقال بك إلى الصفحة التالية التي تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بخدمة معاش الضمان، قم باختيار “الدخول إلى الخدمة”.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة بعد ذلك، وهي عبارة عن: بيانات الطلب، بيانات العائل، بيانات الدخل، بيانات الحساب البنكي.

إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة.

سيتم الانتقال بك إلى صفحة الشروط، يجب عليك قراءة هذه الشروط بعناية والموافقة عليها.

يتم التأكد من صحة البيانات الواردة في الصفحة الظاهرة إمامك، وبعد ذلك يتم الضغط على “تقديم الطلب.

سيتم الانتقال إلى نافذة جديدة، لتأكيد الرغبة في الاستمرار في تقديم الطلب، مع التنبيه على أنه لا يمكن التعديل في الطلب بعد تقديمه.

قم بالضغط على خيار “نعم”.

سيتم الانتقال بك إلى صفحة أخرى، بها استبيان عن مدى رضائك عن الخدمة المقدمة.

وفي النهاية يتم الانتقال بك إلى صفحة ملخص الطلب، وبها البيانات الواردة في الطلب الذي قمت بتقديمه، ويمكنك طباعته بعد الانتهاء من التقديم.

المستندات المطلوبة للضمان المطور

لكي يتم صرف المعاش للمستحقين، يجب أن تتوفر الأوراق الآتية، بعد ثبوت أحقتيهم للحصول عليه، وهذه الشروط هي :

الإقرار بعدم وجود أقاربين تلزمهم نفقة المستحق. الإقرار بعدم وجود أي دخل للأسرة، في حالة معدومي الدخل. في حالة محدودي الدخل، يجب تقديم بيان بالدخل الإجمالي للأسرته، وقيمته. بطاقة الهوية، أو أي مستند آخر لإثبات الشخصية.

الجدير بذكر نظرا لكون المتقدمين علي طلب حق الكفالة في برنامج الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يحتاجون إلى متابعة حالة طلبهم والاستعلام عنه لمعرفة ما إذا تم رفضه أم قبوله، وهذا ما قد شرحنا كافة تفاصيله في السطور الماضية، ويمكن للمستخدم معرفة رقمه الضمان الاجتماعي الخاص به، من خلال الاتصال علي الرقم الموحد للضمان الاجتماعي وبشكل مجاني، علي الرقم 8001222777، علاوة عن الإمكانية للاتصال من أي جوال علي الرقم 0112915588 .