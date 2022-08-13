نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa وشروط استحقاق الدعم وأسباب إيقاف الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور، منذ أن تم أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن فتح باب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وهذا بعد أن تم نقل جميع الخدمات الإجتماعية إلى بوابة الضمان الاجتماعي الجديدة، لذلك بدأ عدد كبير جداً من الأسر السعودية المستفيدة من الضمان الاجتماعي بتسجيل البيانات المطلوبة في الضمان الجديد، كما وضحت الوزارة أن دعم الضمان الاجتماعي لن يتأثر ولم يتم إيقافه ولكن على الجميع سرعة التسجيل قبل أنتهاء المدة وقد تم تمديد فترة التسجيل حتى شهر أكتوبر المقبل 2022، كما وضحت الوزارة شروط أهلية الضمان الاجتماعي لاستحقاق الدعم و سنوضح لكم هذا بالتفصيل.

رابط تسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية 1444

هناك أكثر من 828 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي، حيث يعد الضمان الاجتماعي من أهم البرامج الاجتماعية التي تساعد على توفير حياة ومعيشة كريمة للمواطنين، وقد أعلن الديوان الملكي السعودي يوم 4 يوليو 2022 عن تخصيص قيمة دعم إضافية يبلغ قيمة 10.4 مليون ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي و حساب المواطن لمواجهة إرتفاع الأسعار، وقد أعلنت الوزارة على سرعة التسجيل من المستفيدين الضمان الاجتماعي التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد قبل انتهاء المدة وحددت طريقة التسجيل وهي إلكترونية عبر بوابة الرسمية للضمان الاجتماعي.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ”sbis.hrsd.gov.sa”

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية 1444

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد وهي:

الدخول إلى موقع الضمان الإجتماعي المطور.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة إنشاء حساب جديد.

قم بتسجيل البيانات إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال.

سيظهر أمامك كود التحقق قم بإدخاله في الخانة المخصص لها.

سيتم إرسال رسالة نصية على جوالك كود التسجيل.

قم بإدخال الكود في المكان المخصص له لاستكمال التقديم.

ثم الضغط على تسجيل.

شروط استحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور 1444

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط الأساسية التي لابد أن تتوفر في المتقدم للقبول طلب التقديم للحصول على الدعم، الشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية يستثني من ذلك المرأة الغير سعودية ولديها أبناء سعوديين.

يشترط أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يزيد عن 550 ريال سعودي، أما الأسرة الدخل الشهري لا يزيد عن 1100 ريال سعودي.

عدم امتلاك المتقدم أصول مالية أو أملاك ذات قيمة.

ألا يكون المتقدم مسجل في مراكز الإيواء أو يكون مسجون.

أسباب إيقاف الضمان الاجتماعي المطور

هناك بعض المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور التي يتم إيقاف الدعم عنهم للأسباب التالية: