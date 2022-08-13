نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف جامعة الملك خالد 1444 والشروط العامة للتسجيل والتخصصات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف جامعة الملك خالد 1444 أصبح محل بحث مكثف، من قبل خريجي شهادة البكالوريوس فيما فوق، من أجل معرفة تفاصيل الوظائف الأكاديمية المتوفرة بالجامعة على الرتب ” أستاذ/ أستاذ مشارك/ أستاذ مساعد/ محاضر/ مدرس لغة” وقالت عمادة الموارد البشرية بالجامعة أن الوظائف الأكاديمية، بنظام العقود على الوظائف الرسمية بدوام كامل للجنسين “رجال/ نساء”، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم أهم الشروط المطلوبة لشغل الوظائف الأكاديمية المطلوبة، ورابط التقديم والتخصصات المطلوبة وكذالك مواعيد بداية ونهاية فترة التسجيل.

رابط تقديم وظائف جامعة الملك خالد 1444

الدخول على موقع خدمة النفاذ الوطني الموحد iam.gov.sa .

. تسجيل البيانات المطلوبة لدخول الموقع ثم النقر على تسجيل دخول.

الدخول على الوظائف الأكاديمية الموجودة الآن للعام 1444.

تحديد الوظيفة التي ترغب في التقديم عليها والتي تتوافق مه مؤهلك العلمي.

ملء أستمارة التقديم الإلكترونية بدقة مع رفع كافة المستندات المطلوبة للتقديم.

مراجعة البيانات المسجلة وبعد التأكد من صحتها أضغط إرسال الطلب ثم حفظ البيانات.

قم بطباعة الاستمارة واحتفظ برقم الطلب لتقديمه عند المراجعة النهائية واستكمال الإجراءات.

شروط وظائف جامعة الملك خالد

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. الحصول على المؤهل العلمي المطلوب والخبرات التي تطلبها كل وظيفة. المؤهل العلمي يكون بالانتظام الكامل والإقامة في بدل الدراسة. أن يتوافق تخصص المتقدم في مرحلتي الماجستير والدكتوراه مع تخصصه في مرحلة البكالوريوس. لا يزيد عمر المتقدم عن 34 عام للتقديم على وظيفة محاضر، و44 لرتبة أستاذ مساع، 49 عام لرتبة أستاذ مشارك ورتبة أستاذ. إجتياز كافة المقابلات الشخصية المطلوبة والاختبارات المقررة لشغل الوظائف المعلن عنها. أن لا يقل التقدير العام للمتقدمين عن جيد جداً لجميع الرتب والوظائف المعلن عنها.

التصنيفات والتخصصات العلمية المطلوبة

رابط تقديم جامعة الملك خالد

أعلنت الجامعة عن أن الوظائف المتاحة متوفرة في المدن، ” أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، المجاردة، زهران الجنوب، سراة عبيدة، محايل عسير، تنومة، رجال ألمع” كما أشارة إلي ضرورة أن يكون المتقدم للوظائف الطبية الحصول على بكالوريوس الطب.

جامعة الملك خالد

مدة صلاحية أختبار القدرات العامة للجامعيين 5 سنوات من تاريخ الاختبار.

مدة صلاحية أختبار lelts سنتان من تاريخ الاختبار.

يعتبر أختبار ستيم ساري المفعول وفق الدرجة المعادلة بشرط إرفاق ما يثبت اجتياز المتقدم أحد الاختبارات المعيارية الدولية في مهارتي التحدث والكتابة.

يستثنى من شرط أختبار اللغة الانجليزية من حصل على الدرجة العلمية من جامعة لدولة ناطقة باللغة الإنجليزية.

موعد التقديم على وظائف جامعة الملك خالد

يبدأ التقديم يوم الأحد الموافق 2022/08/14، ويستمر حتى يوم الأربع القادم الموافق 2022/08/17 وبعد هذا الموعد سوف يغلق الموقع.