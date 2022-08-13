نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقدام العمالة الأندونيسية….. الأوراق المطلوبة لاستقدام العمالة الأندوسية والشروط الواجب توافرها في المقال التالي

عمر شويل - جدة استقدام العمالة الأندونيسية، يبحث بالوقت الحالي أغلب المواطنين عن الأوراق المطلوبة وشروط استقدام العمالة الأندونيسية للملكة العربية السعودية 2022، وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية بتحديد الأوراق المطلوبة لاستقدام العمال من دولة إندونيسيا والشروط اللازم توافرها.

استقدام العمالة الأندونيسية في السعودية

قامت وزارة العمل بالمملكة السعودية بإطلاق خدمة استقدام العمالة من أندونيسيا للملكة السعودية وذلك بعد إتمام التوقيع على اتفاقية القناة الواحدة لفتح التوظيف من جديد، وسنوضح لكم من خلال موقعنا ثقفني كيفية التسجيل للتوظيف وشروط التوظيف، ومن الممكن الاستقدام عن طريق الموقع الإلكتروني مساند، بطريقة تضمن حقوق كافة الأطراف عن طريق توقيع عقد من ثلاث نسخ يتم توزيعها على المواطن المستقدم للعمالة، ونسخة لمكتب الاستقدام.

شروط استقدام العمالة من اندونيسيا للسعودية

أعلنت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية عن الشروط اللازم توافرها لاستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، وفيما يلي نوضح تلك الشروط:

لابد أن تكون الوظائف المطلوبة لنفس جنس المتقدم، وذلك باستثناء المطالبة لسائق أنثي.

سداد دفع رسوم التأشيرة والتي تبلغ 2157 ريال سعودي.

لا يقل عمل المتقدم على طلب العمالة عن أربعة وعشرون عاما.

يكون التقدم للطلب مسجل حساب على منصة أبشر الإلكترونية.

لا يتوقف على ذلك أي مخالفات لطالب الاستقدام.

في حين كان مقدم الطلب مقيم بالسعودية وليس مواطن، فلابد من استيفاء ما يلي:

لابد أن يكون المقدم على الطلب مستثمر أو موظف.

لا يتواجد عنده ازدواجية بالمهن المطلوبة.

يقدم المتقدم لطلب العمالة إيصال يثبت راتبه ولابد أن لا يقل عن 5 ألف ريال شهريا.

يقوم المتقدم على الطلب بتقديم حساب بنكي به مبلغ 35 ألف ريال بآخر ستة أشهر.

الأوراق المطلوبة لاستقدام العمالة الإندونيسية المنزلية

لابد من توافر مستندات رسمية لإحضار العمالة الإندونيسية للمملكة العربية السعودية من خلال منصة مساند:

القيام بإضافة البيانات المطلوبة باستمارة استقدام العمالة الإندونيسية المنزلية.

تتضمن تلك البيانات الأساسية علي: