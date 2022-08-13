نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5000 ريال تمويل منصة سلفة بموافقة فورية بدون تحويل الراتب بأقساط ميسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل منصة سلفة يعتبر من التمويلات المهمة المقدمة للأفراد حيث توفر المنصة العديد من المزايا للمواطنين السعوديين الراغبين في طلب هذا التمويل بالمملكة حيث يمتاز التمويل بفترة سداد ميسرة حتى ستة أشهر على الأكثر كذلك يمنح التمويل بهامش ربح منافس لجميع العملاء بعد توفير كافة الضوابط والضمانات المطلوبة للتمويل ومنها توفير فترة عمل مناسبة لمدة زمنية تبدأ من ستة أشهر لموظفي القطاع الخاص مع توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي بالمملكة وغيرها من الضوابط الواجبة للتمويل من أجل الحصول على تمويل شخصي بموافقة فورية بأقساط ميسرة شهرية كذلك بمبلغ تمويل يصل إلى 5000 ريال سعودي عبر منصة سلفة بالسعودية.

أهم الضوابط اللازمة للموافقة على تمويل منصة سلفة 1444

تطلب منصة سلفة في السعودية من كافة العملاء السعوديين المتقدمين لطلب التمويل الشخصي توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة لكي يضمن العميل المتقدم السعودي الحصول على تمويل نقدي يبدأ من 1000 ريال حتى 5000 ريال سعودي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بالتقسيط لفترة زمنية قصيرة ربما تصل إلى 6 أشهر ولكن بإيداع سريع بعد توافق الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي:

يشترط الحصول على تمويل منصة سلفة توفير العميل دخل لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي بالمملكة.

لابد من توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي بالمملكة أما العاملين في القطاع الخاص بالمملكة مطلوب منهم توفير فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر فقط لا غير.

كذلك لابد من توفير العمر المناسب للتقديم الإلكتروني الذي يتراوح من 23 سنه حتى 60 سنه.

المزايا التمويلية الهامة المتاحة عند طلب تمويل منصة سلفة

تمويل منصة سلفة مصرح من خلال البنك المركزي السعودي بالمملكة العربية السعودية حيث أتاحت المنصة التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير حتى 6 أشهر ولكن تحت ضوابط وشروط محددة لضمان الحصول على جميع المميزات المتوفرة للأفراد لدى منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية كما يلي: