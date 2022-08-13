نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارة للمتقاعدين بدون تحويل المعاش ولا كفيل قسط بسيط على 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل سيارة للمتقاعدين بنظام التأجيري مع الوعد بالتملك في نهاية العقد، إحدى الأنظمة المتبعة من معظم جهات التمويل الموجودة في السعودية ويجب أن تكون الجهة سواء الشركة أو البنك مرخصة من البنك المركزي السعودي مما يضمن لك أنها تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في المنتجات وبرامج القروض المقدمة، بالإضافة إلى ضمان العقود أي الحقوق وأن الشركة معتمدة ويمكن التعامل معها، من ضمن هذه الجهات شركة البيت الأهلي للتمويل وهي توفر منتجات تمويلية تشمل القرض الشخصي وقرض السيارة وذلك من خلال مجموعة من المميزات لصالح العملاء منها تسهيل السداد بأقساط مرنة تسدد بشكل شهري، تتبع الشركة تقنية رقمية تجعلها تقوم بتنفيذ الإجراءات بأسرع وقت ممكن.

تمويل سيارة للمتقاعدين شركة البيت الأهلي

قدمت شركة البيت الأهلي تمويل المتقاعدين بدون تحويل المعاش على الشركة، فيما وفرت تمويل سيارة بدون ضامن متاح للموظفين والمتقاعدين أيضاً وبدون اشتراط تحويل الراتب على الشركة، مما يكون الأمر أسهل دون تعقيد ولا متطلبات كثيرة، تشمل هذه المزايا أرخص السيارات الجديدة والمستعملة (مضمونة) هامش ربح تنافسي وفترة سداد حتى 60 شهر ميسرة بمرونة عالية مع إمكانية تخفيض قيمة الأقساط الشهرية مقابل إضافة دفعة أخيرة نهاية العقد أيهما مريح لك ليس إجبار، كما أن تمويل المتقاعدين بدون كفيل يصل حتى 300 ألف ريال سعودي متاح القرض للسعوديين والمقيمين، بالإضافة إلى توفير التأمين التعاوني الشامل على المركبات، كما تتيح الشركة الحرية للعملاء في الاستئجار أو التحديث المستمر لمركباتهم، متاح السداد المبكر أيضاً وفق ضوابط سمة.

شروط تمويل السيارات شركة البيت الأهلي

لا يقل الراتب الشهري للسعوديين عن 4000 ريال والمقيمين عن 5000 ريال.

عمر العميل من 18 وحتى 60 سنة.

بالنسبة تمويل سيارة المتقاعدين حتى عمر 65 عام.

فترة العمل لا تقل عن 3 شهور للقطاع الحكومي وسنة للخاص.

تقديم طلب قرض سيارة بدون كفيل

عبر رابط شركة البيت الأهلي للتمويل أو يمكنك الاتصال عبر الرقم المجاني على 8002440220 أو الرقم الموحد 920002580 لتقديم الاستفسار عن القروض ومعرفة المزيد من المعلومات.

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