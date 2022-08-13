نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منح ومساعدات بدون مقابل طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال للحصول على مساعدة مالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كانت قد أعلنت مؤسسة الوليد بن طلال الخيريه عن بداية إطلاقها لمشروع خيري، يهدف إلى توفير سكن وسيارات ومساعدات مالية لما يقرب من 100 ألف مواطن في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال 10 سنوات، وعن هذا المشروع صرح سمو الأمير أن هذا العمل الخيري هو ابتغاء مرضاة الله، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الشروط التي وضعتها مؤسسة الوليد للحصول على خدمات المؤسسة، فتابعوا.

شروط مؤسسة الوليد بن طلال للقبول في برنامج المساعدات

في كلمته خلال بدء استكمال مشروع مؤسسة الوليد للإنسانية، قال صاحب السمو الأمير الوليد بن طلال أن هذا العمل الخيري هو عرفانًا بالجميل، وإنه ليسعدني البدء في استكمال مشروعي مؤسسه الوليد للإنسانية، لتوفير 10 آلاف مسكن.

بالإضافة إلى 10 آلاف سيارة، وذلك للمواطن السعودي، وكانت قد أعلنت المؤسسه عن الشروط للقبول في برنامج الاستفادة من الحصول على المسكن أو سيارة، ومن أهم هذه الشروط الواجب توافرها ما يلي:

حيث يجب أن يكون الحد الاقصى لدخل رب الأسرة عن 3000 ريال سعودي شهريًا.

بجانب ألا تمتلك الأسرة المتقدمة عقار سكني أو سيارة.

أيضًا أنىيتقدم المستفيد من البرنامج مرة واحدة.

ويجب ألا ينطبق على المستفيد أي من شروط كلا من وزارة الإسكان، أو الاقتراض من البنوك.

كما لابد من عدم تأجير أو بيع الوحدة السكنية.

أيضًا لابد من خضوع المستفيد من شروط التوريث للوحدة، في حالة وفاة رب الأسرة.

كذلك يجب أن يخضع المستفيد لـ الإشراف من قبل أي من الجمعيات والمؤسسات على مستوى المملكة ومتابعة الالتزامات المشتركة بين السكان، من حيث الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء.

كيفية التسجيل في برنامج مساعدات مؤسسة الوليد للإنسانية

لمعرفة طريقة وكيفية التسجيل للاستفادة من برامج المساعدات التي تقدمها مؤسسة الوليد، يرجى اتباع الخطوات التالية: