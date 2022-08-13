نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل توجد تغييرات؟ وزارة التعليم تُعلن التقويم الدراسي للعام 1444 للتعليم العام والجامعي في السعودية وعدد أيام الإجازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بقي نحو أسبوعين على انتظام الطلاب والمعلمين في المدارس بالمملكة العربية السعودية، وذلك وَفق التقويم الدراسي للعام 1444 للتعليم العام والجامعي الذي أعلنته وزارة التعليم السعودية وأكدت سريانه وعدم تغييره خلال هذه الفترة، إذ من المقرّر أن تبدأ الدراسة من 1 صفر وتنتهي في 4 ذي الحجة 1444هـ، شاملة 39 أسبوعًا دراسيًّا، يجري تقسيمهم بالتساوي على ثلاثة فصول دراسيّة، بالإضافة إلى 56 يومًا إجازات متنوِّعة.

وتهدف وزارة التعليم من خلال هذا التقويم، إلى الاستثمار الأمثل للعام الدراسي والموارد التعليمية، ورفع مُعدّل التّراكم المعرفي والمهاري للطلاب والطالبات، ورفع مستوى انضباطهم، وإتاحة فُرص تطوير المناهج، وإدخال مواد دراسية جديدة، وإحداث التوازن في عدد أسابيع الفصول الدراسية، وتجديد النّشاط والشّعور بالحيويّة للطلاب والطالبات من خلال رصد إجازات متنوعة.

التقويم الدراسي للعام 1444 للتعليم العام والجامعي في السعودية

وَوَفق التقويم الدراسي للعام 1444 للتعليم العام والجامعي في السعودية، فإن الفصل الدراسي الأولُ ينطلق يوم الأحد 1 صفر 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 30 ربيع ثاني 1444هـ، ويبدأ الفصل الدراسيّ الثاني في يوم الأحد 10 جمادى الأولى 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 10 شعبان 1444هـ، أما الفصل الدراسي الثالث فيبدأ يوم الأحد 20 شعبان 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 4 ذي الحجة 1444هـ.

وفيما يتعلق بالإجازات، فيشمل العام الدراسي الجديد على 10 إجازات متنوعة، منها 5 مُطوَّلة، وإجازتا في نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وإجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وإجازة عيد الفطر، ليصل عدد أيام الإجازات الرسمية وفق التقويم الرسمي التى اعتمدته وزارة التعليم في المملكة إلى نحو 56 يوم.

مواعيد الدراسة في المدارس الأجنبية للجاليات والجامعات والكليات الأهلية 1444

ونشرت وزارة التعليم السعودية مواعيد الدراسة في المدارس الأجنبية للجاليات والجامعات والكليات الأهلية 1444هـ، إذ من المقرر أن تبدأُ الدراسة للطلاب والطالبات في الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 1 صفر 1444هـ الموافق 28 أغسطس 2022م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 5 يناير 2023 م.

ووفقًا لجدول الدراسة، فإن الدراسة للطلاب والطالبات في الفصل الدراسي الثاني تبدأ يوم الأحد 22 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 15 يناير 2023 م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 19 ذو القعدة 1444 هـ الموافق 8 يونيو 2023م.