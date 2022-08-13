نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط جوالات آيفون 12و13 بدون كفيل بأقل الاسعار في الأسواق وفترات سداد طويلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية شراء جوال جديد من جرير، شراء جوالات بالتقسيط من جرير 1444 أمر يشغل الكثير من يرغبون في شراء هاتف جوال جديد دون الإضطرار إلى دفع ثمن الهاتف نقدا وتحمل أعباء مالية ثقيلة، حيث توفر شركة جرير خدمات متعددة لعملائها أهم هذه الخدمات هي التقسيط على المنتجات التي من بينها أجهزة الجوال بجميع أنواعها، للمزيد إليك هذا المقال.

أهم شروط شراء جوال آيفون من جرير السعودية 1444

تعتبر شركة جرير من أكبر الشركات التجارية في المملكة العربية السعودية والتي تشتغل بالتجارة في الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية والكتب والأدوات المدرسية ،وتمكنك شركة جرير من تقسيط المنتجات بعد إتمام عدة شروط وهي:

يشترط أن يكون المتقدم للتقسيط من المواطنين السعوديين هو أحد العاملين في القطاع الحكومي والقطاع شبه الحكومي وأن يكون الحد الادنى للراتب 3500 ريال ،وكذلك بالنسبة للعاملين في القطاع البنكي.

الموظفين في القطاع الحكومي والمتقاعدين وكذلك المقيمين يجب أن لا تقل رواتبهم عن 3500 ريال سعودي.

يشترط أن يكون الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص هو 4000 ريال سعودي.

يشترط أن يكون الحد الأدنى لراتب المقيمين الملتحقين بالعمل في القطاع الخاص 7000 ريال.

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم على تقسيط الجوال عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام اما المنقاعدين 67 عام.

ماهي الأوراق المطلوبة لشراء جوال جديد بالتقسيط من جرير

يميز عملية الشراء بالتقسيط من جرير بالسهولة البالغة والسرعة في إتمام إجراء التقسيط على جميع انواع الجوالات فضلا عن عدم الحاجة إلى وجود كفيل، وفترات السداد التي تصل إلى سنتين كاملتين، بينما تصل قيمة التمويل في بعض الحالات إلى 30 ألف ريال سعودي، الأوراق المطلوبة هي وثائق بسيطة نوضحها فيما يلي

ينبغي تحضير صوره شهاده الهوية الشخصية أو الإقامة سارية المفعول للشخص الغير سعودي.

ينبغي تحضير صورة شهادة حساب بنكي عن آخر ثلاث شهور.

ينبغي تحضير شهادة تعريف بالراتب من المكان الذي يعمل فيه المتقدم على التقسيط.

يمكنك الحصول على منتجات شركة جرير بالتقسيط عن طريق ملء استمارة التقسيط وتقديمها إلكترونيا على موقع شركة معالم للتقسيط.

مكتبة جرير لتقسيط الجوالات الحديثة

مكتبة جرير هى واحدة من أكبر النوافذ الإلكترونية التي تمنحك تقسيط على جميع السلع والأجهزة بأقل الاسعار مع تخفيضات وعروض مذهلة على الجوالات الحديثة والمنتجات والأجهزة وغيرها، مع سهولة في دفع القسط الشهري وفترات سداد طويلة، كلذلك في حالة امتلاك العميل لبطاقة الإئتمان من أحد البنوك المعتمدة لدي جرير.

بنك الراجحي والتقسيط من خلال بطاقة الائتمان

بنك الراجحي هو أحد البنوك المعتمدة لدي جرير ويمكن من خلال استخدام العميل لبطاقة الائتمان يسهل عليه التقسيط من جرير لأي منتج أو جوال يرغب به، وذلك عن طريق اختيار وسيلة الدفع البطاقة الأئتمانية ثم تحديد قيمة القسط الشهري، ثم اتباع باقي الخطوات لتنفيذ واتمام عملية الشراء والتقسيط