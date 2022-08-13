كيكة الشوفان المشبعة محسوبة السعرات للريجيم هتحلي بدون حرمان

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عمر شويل - جدة كيكة الشوفان المشبعة محسوبة السعرات للريجيم، الشوفان من الأغذية التي تساعد على إنقاص الوزن بالإضافة لإحتوائه على عدة فيتامينات ومعادن مهمة للجسم ويساعد الشوفان على الإحساس بالشبع لذلك نقدم لكم اليوم ألذ طريقة لإستخدام الشوفان وهي عمل كيك الشوفان الصحي واللذيذ.
وتعد طريقة تحضير ومكونات كيكة الشوفان سهلة وبسيطة ومتواجدة في كل مطبخ، والسعرات الحرارية الخاصة بالكيكة قليلة وتنفع في اتباع الريجيم قطعة واحدة تأخذ بين الوجبات كسناك مع كوب من القهوة، سنوضح طريقة العمل والتحضير بالخطوات.
مكونات تحضير كيك الشوفان بالفواكه المجففة:
- كوب من دقيق الشوفان الناعم.
- ربع كوب من الحليب الخالي الدسم.
- 4 ملاعق من عسل النحل الأبيض.
- 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- ربع ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- ربع كوب من الفواكه المجففة.
طريقة تحضير كيك الشوفان بالفواكه المجففة:
- نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه البيض والفانيليا ونخفقهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي.
- ثم نقوم بإضافة الحليب والزيت والقرفة وعسل النحل ونستمر في الخفق جيدا.
- بعد ذلك نضيف إليهم دقيق الشوفان والبيكنج بودر ونقلبهم جيدا.
- ثم نقوم بإضافة الفواكه المجففة المقطعة قطع صغيرة ونقلبهم جيدا.
- نقوم بإحضار صينية الكيك وندهنها بالزيت ثم نضيف إليها خليط الكيك.
- ندخل كيك الشوفان إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- توضع الكيك على رف أوسط لمدة عشرون دقيقة حتى تنضج.
مكونات تحضير كيك الشوفان بالتفاح:
- بيضة واحدة.
- ربع كوب من الحليب.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل.
- 2 ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.
- 2 تفاحة صغيرة.
- كوب وربع من دقيق الشوفان الناعم.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من المكسرات.
طريقة تحضير كيك الشوفان بالتفاح:
- في وعاء نضيف البيض والحليب والقرفة والزنجبيل والعسل الأبيض ونقوم بمزجهم جيدا.
- ثم نقوم ببشر التفاح بشر ناعم ويضاف إلى الخليط ثم نقوم بإضافة دقيق الشوفان.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البيكنج بودر والملح ونقوم بمزج المكونات جيدا.
- ثم نقوم بإضافة المكسرات ونقلبهم جيدا ثم نقوم بإحضار صينية وندهنها بقليل من الزيت.
- نضيف خليط الكيك في الصينية ثم نقوم بإدخالها إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 190 درجة مئوية لمدة نصف ساعة.
- نخرج كيك الشوفان من الفرن ونتركها تبرد تماما ثم تقطع وتقدم.
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