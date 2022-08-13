نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدارة الوظائف التعليمية رابط e services.masar.sa منصة مسار إعلان نتائج الترشيح المبدئي لوظائف التعليم 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدارة الوظائف التعليمية رابط e services.masar.sa أصبح منذ يوم الجمعة الماضي من أهم الروابط التي يبحث عنها عدد كبير من المقيمين في المملكة العربية السعودية الذين تقدموا لشغل عدد من الوظائف التعليمية بعد أعلان نتائج الترشيح المبدئي لوظائف التعليم للعام الدراسي الجديد من خلال نظام جدارة ومنصة مسار، وقد خصصت وزارة التربية والتعليم السعودية رابط دخول للمتقدمين لشغل عدد11547من الوظائف التعليمية حسب للائحة التنفيذية للموارد البشرية.

تم الإعلان عن هذه الوظائف يوم 28 من الشهر الماضي من قبل وزارة التعليم السعودي، ثم فًتح باب التقديم يوم 31 يوليو لعام 2022 الموافق 2 من شهر محرم لعام 1444 لشغل الوظائف للعمل في وظيفة مدرس بنظام التعاقد الحكومي في عدد من التخصصات.

جدارة الوظائف التعليمية رابط e services.masar.sa الشروط المطلوبة

إعلان نتائج الترشيح المبدئي لوظائف التعليم يعتبرخطوة تمهد لاختيار المتقدمين حتى يتم إعلان النتائج النهائية ويأتي هذا بعد استيفاء الشروط المطلوبة، واجتياز الاختبارات، والكشف الطبي، والمؤهلات العلمية، والمقابلة الشخصية خلال الفترة الزمنية من يوم 14 حتى يوم 25 من شهر أغسطس.

يتم بعدها إرسال رسائل نصية بالمكان ،والموعد لإتمام المقابلة الشخصية لمن تم ترشيحهم لشغل الوظائف المعنية و قد أكدت وزارة التعليم على هذا حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

تخصصات الوظائف التعليمية المطلوبة لعام 1444

اللغة الإنجليزية. المهارات الرقمية. الكيمياء. الفيزياء. الأحياء. الرياضيات.

وقد تم تسجيل المتقدمين من خلال نظام جدارة منذ يوم 31 \7\2022 من الساعة 9 وحتى الساعة الثانية عشر حتي اغلق التقديم يوم 7\8\2022 ظهراً.

رابط إعلان نتائج الترشيح المبدئي للوظائف التعليمية 1444 هـ عبر نظام جدارة

يستطيع كل من تقدم للعمل قي الوظائف التعليمية التي أعلنت عنه وزارة التعليم السعودي بنظام التعاقد الرسمي في رتية مدرس ممارس وفقاً “للائحة التنفيذية للموارد البشرية”، وحسب التخصصات المطلوبة أن يطلع على نتائج الترشيح المبدئي للوظائف التعليمية من خلال حسابه المسجل به على منصة مسار في نظام جدارة.

عقب استكمال خطوات شغل الوظيفة واستكمال جميع مسوغات التعين، وشروط الوظيفة التعليمية المعتمدة حسب كل إدارة تعليمية في الفترة من 16\1إلى27\1\1444ثم تنتهي رحلة المتقدمين باستلام إشعار نتيجة الترشيح النهائي للبدا في إجراءات استلام العمل .