نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عن طريق بنك الرياض.. احصل الآن على جوال iphone 13 pro max بالتقسيط وبسعر الكاش من stc والشروط المطلوبة 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تُقدم شركة الاتصالات السعودية بالتعاون مع بنك الرياض السعودي، فرصة الحصول على جوال iphone 13 pro max بالتقسيط وبسعر الكاش وفق الشروط المحددة للاستفادة من هذا العرض الذي ينتهي يوم الخميس الموافق 25 مايو من عام 2023م، إذ يستطيع العميل شراء الهاتف ودفع ثمنه على أقساط شهرية ميسرة تمتد حتى 12 شهرًا، ولا يتكلف أي مصارف سوى دفع 50 ريالا رسوم عملية الشراء بالدفع الآجل.
طريقة تقسيط جوال iphone 13 pro max من stc
وفي حالة قرر العميل تقسيط جوال iphone 13 pro max من stc عن طريق الاستفادة من برنامج 0% قسّط، فإنه يمكنه ذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:
- الدخول إلى رابط الهاتف عبر شركة الاتصالات السعودية.
- دفع ثمن الهاتف بالبطاقة الائتمانية لبنك الرياض لدى stc، لا بد أن يكون الدفع باستخدام بطاقة ائتمانية وفق ما الشروط التى أقرها بنك الرياض.
- تحويل عملية الشراء لدى لدى اتصالات السعودية إلى برنامج 0% قسّط بالاتصال على رقم بنك الرياض وهو 8001242225 وذلك بعد مُضي يومين من إتمام العملية الشّرائية.
ولا يقتصر عروض 0% تقسيط من بنك الرياض على التقسيط من stc، بل يُمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة التقسيط بسعر الكاش وذلك بالتعاون مع المتاجر المتعاونه مع البنك في العرض، ومن أبرزهم: إكسترا السعودية، الصندوق الأسود، ومجموعة شاكر.
شروط تقسيط هاتف آيفون 13 برو ماكس من إس تي سي عبر بنك الرياض
أما عن الشروط التي يجب توفّرها للاستفادة من عرض تقسيط هاتف آيفون 13 برو ماكس من إس تي سي عبر بنك الرياض، بدون هامش ربح وفي الوقت نفسه بسعر الكاش، فهي كالتالي:
- عملية شراء الهاتف تتم من خلال إحدى بطاقات بنك الرياض الائتمانية لدى شركة إس تي سي.
- أدنى قيمة للشراء بالتّقسيط والاستفادة من برنامج 0% قسّط هي ألف ريال سعودي.
- المدة المتاحة لتقسيط الهاتف هي ثلاثة أشهر أو 6 أشهر أو 12 شهرًا.
- يتم احتساب رسوم على عملية الشراء الواحدة بقيمة 50 ريالا سعوديًّا.
- عرض تقسيط هاتف آيفون 13 برو ماكس مُستمر حتى يوم الخميس 25 مايو 2023م.
- ولا يسري عرض التقسيط على البطاقات الائتمانية مُسبقة الدفع.
- يجب ألا يقل عُمر العميل الذي يرغب في شراء الهاتف عن 18 سنة
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