نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من خلال مصرف الراجحي.. فرصتك الآن للحصول على جوال iphone 13 pro max بالتقسيط وبسعر الكاش من جرير السعودية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُوفر مكتبة jarir في المملكة العربية السعودية بالتعاون برنامج تساهيل 0% عبر مصرف الراجحي، فرصة الحصول على جوال iphone 13 pro max بالتقسيط وبسعر الكاش، إذ يُمكن شراء النّسخة التي سعتها 1 تيرا بايت بقيمة 6999 ريالًا سعوديًّا بدلا من 7699 ريالًا سعوديًّا، أي بتخفيض 9%، وفي الوقت نفسه بتقسط هذا المبلغ على 12 شهرًا، وهو شامل ضريبة المبيعات، وهاتف آيفون 13 برو ماكس سعة ١ تيرا بايت، يأتي بمساحة شاشة تبلغ 6.7 بوصة، ودقة كاميرات داخلية وأمامية ١٢ ميجا بكسل، ونظام تشغيل iOS15، والهاتف سداسي النواة، ويدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، وبه شريحتي اتصال، وتدعم بطاريته الشحن اللاسلكي وعن طريق الشواحن.

كيفية شراء جوال iphone 13 pro max بالتقسيط من جرير السعودية 1444

ويُمكن للعميل شراء جوال iphone 13 pro max بالتقسيط من جرير السعودية 1444هـ، من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى رابط الهاتف على الموقع الإلكتروني لمكتبة جرير، ثم قم بتحديد النسخة المراد الحصول عليها، ونقلها إلى سلة المشتريات. اتباع خطوات الدفع الإلكتروني بالبطاقة الائتمانية لمصرف الراجحي لدى جرير. تحويل عملية الشراء إلى برنامج تساهيل “نظام التقسيط 0%” عن طريق الاتصال على رقم 920003344 الخاص بمصرف الراجحي قبل إصدار كشف الحساب الشهري.

شروط تقسيط هاتف آيفون 13 برو ماكس من جرير عبر بنك الراجحي

وتحتاج عملية شراء هاتف آيفون 13 برو ماكس من مكتبة جرير عبر مصرف الراجحي، إلى توفر عدد من الشروط، وهي كالتالي:

لا بد من استخدام أي من بطاقات الراجحي الائتمانية لدى جرير(لا بد أن تكون بطاقة ائتمانية وفق الشروط المُعلنة من مصرف الراجحي).

الحد الأدنى للشراء للاستفادة من برنامج 0% تساهيل هو 1200 ريال سعودي، وهو شرط متوفر في هاتف آيفون 13 برو ماكس.

فئات التقسيط المتاحة للشراء من خلال برنامج تساهيل 0% هي ثلاثة أو ستة أو 12 شهرًا.

العرض ساري حتى 31 ديسمبر 2022م.

ولا بد من الاتصال على بنك الراجحي المشارك في عرض التقسيط بعد إتمام عملية الشراء خلال يومي عمل.

ولا يقتصر برنامج تساهيل من مصرف الراجحي على التقسيط فقط من مكتبة جرير، بل يُمكن أيضاً الشراء بسعر الكاش من خلال أحد أبرز المتاجر بالمملكة، مثل أمازون السعودية، stc، زين السعودية، اكسترا وغيرها.