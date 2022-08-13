نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر نظام نور الرسمي ورابط نتائج النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات وكيفية الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر نظام نور من أهم المنصات التعليمية التي يتم البحث من خلالها حيث يتعلق الأمر بالتعليم أو المعملين والمعلمات، حيث تتزايد خلال هذه الآونة عمليات البحث حول نتائج حركة النقل الداخلى للمعلمين والمعلمات الخاصة بنظام نور التعليمي، ونوضح بداخل المقال كيفية الاستعلام عن نتائج الحركة للنقل الداخلى وكيفية تقديم الاعتراض ، حيث تستعد وزارة التعليم السعودية للإعلان عن نتيجة حركة النقل الداخلي، وقد أكدت الوزارة عبر المواقع الرسمي الخاص بها على تويتر بأن موعد الإعلان عن نتيجة حركة النقل الداخلي سوف يكون اليوم الخميس، وتحرص وزارة التعليم بشكل دائم على تحقيق الاستقرار الوظيفي للقائمين في العملية التعليمية، مما يساهم على الإبداع والابتكار وتطوير النظام التعليمي، والحفاظ على تكافؤ الفرص بالمدارس، وفيما يلي سوف نوضح خطوات الاستعلام عن نتائج النقل الداخلي عبر نظام نور، فقد نشر نظام نور نتائج النقل الداخلي 1444 للمعلمين والمعلمات ونتائج تسكين الطلاب لعام 1444 من خلال الحساب الرسمي لنور، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم السعودية عن عودة نتائج النقل الداخلي لـ 1444، قبل إنطلاق الدراسة للعام الدراسي الجديد، وقامت وزارة التعليم السعودية بتوضيح موعد الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين، ويكون ذلك اليوم الخميس الموافق يوم 11 أغسطس 2022، والموافق يوم 13 محرم 1444 ه‍، وأكدت الوزارة بأنه يتم القيام على الفور باستلام طلبات الاعتراض في نفس يوم النتيجة يوم الخميس حتى يوم السبت 13 أغسطس 2022 الموافق 15 محرم 1444 وسوف يتم تنفيذ حركة النقل رسميا بداية من يوم الأحد 14 أغسطس 2022 الموافق 16 محرم 1444.

كيفية الاستعلام عن نتيجة النقل الداخلي:

قامت وزارة التعليم السعودي من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر إمكانية معرفة نتيجة النقل الداخلي من خلال الدخول على نظام نور أو رابط الاستعلام عن نتائج النقل الداخلي للمعلمين، وأكدت الوزارة أن النتائج سوف يتم رفعها عبر موقع نظام نور الإلكتروني، ويمكن الوصول إليها من خلال رابط رسمي لنظام نور 1444 باتباع الخطوات التالية:

ادخل على رابط موقع نظام نور.

ثم تقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

التأ:د من إدخال الرمز المرئي بشكل صحيح

بعد ذلك يقوم الشخص المستفيد بتحديد الرمز الخاص بشؤون المعلمين من القائمة.

تحديد حركة النقل.

الضغط على ايقونة نتائج حركة النقل الداخلية.

إدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على ايقونة عرض النتائج.

الضغط على عرض النتائج.

كيفية تقديم اعتراضات نتائج حركة النقل الداخلي:

أوضحت الوزارة إنه هناك إمكانية للفرد في حالة رغبته في تقديم طلب اعتراض على النتيجة الخاصة به، ويتم تقديم طلب الاعتراض أيضاً من خلال الدخول على موقع نظام نور، ويكون ذلك بعد الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين 1444 يقوم الشخص بتقديم اعتراض على النتائج وإدخال سبب الاعتراض وكتابة البيانات الخاصة بهم ثم إرسال الاعتراض، وقد وضحت الوزارة بأنه سيتم فتح باب تقديم الاعتراضات بداية من الغد الجمعة الموافق 12 أغسطس 2022 ولمدة ثلاثة أيام فقط.