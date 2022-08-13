براتب 3000 تمويل فورى بالتقسيط بدون تحويل الراتب علي أطول مدة سداد

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عمر شويل - جدة براتب 3000 تمويل فورى بالتقسيط بدون تحويل الراتب ، تمويلك نقدى بإجراءات سهلة وسريعة يلبي جميع احتياجاتك ومتطلباتك المالية والشرائية ، وذلك من خلال مبالغ مالية كبيرة ، يعتبر هذا المنتج أحد أهم المنتجات التمويلية التي دائماً ما يبحث عنها الكثير من العملاء داخل أراضي المملكة العربية ، الراغبين في الاستفادة من حلول تمويلية سهلة وميسرة تناسب دخلهم وتلائم إلتزاماته المالية الأخرى.

بالتقسيط وبدون تحويل الراتب تمويلك فورى بأقل دخل شهري

بأقل راتب شهري وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب أيضاً عرض تمويلي بمبالغ مالية كبيرة يخدم احتياجاتك ومتطلباتك المالية ، يعتبر هذا العرض التمويلي واحد من أهم العروض التمويلية التي توفرها شركة مرابحة مرنة للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ مالية يمكن أن تصل قيمتها حتي ربع مليون ريال سعودي ، كما تتيح الشركة للعميل إمكانية تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة علي أطول مدة سداد وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري للشخص المتقدم بالطلب.

أهم الإمتيازات التي توفرها شركة مرابحة مرنة للتمويل للعملاء من خلال عرض التمويل الشخصي

قامت شركة مرابحة مرنة للتمويل بتصميم عرض التمويل الشخصي بالعديد من الامتيازات التي يمكن أن يستفيد بها العميل.

التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة للتمويل متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من قرض شركة مرابحة مرنة للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة.

توفر الشركة التمويل الشخصي بهامش ربح تنافسي.

وفرت شركة مرابحة مرنة للتمويل العديد من خيارات السداد والتي تتيح للعميل تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة.

يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة للتمويل حتي 5 سنوات.

يمكن أن يحصل الشخص المتقدم بالطلب علي موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وذلك بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة يمكنهم الاستفادة من عرض التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة للتمويل بأقل راتب شهري.

مبلغ القرض الشخصي من شركة مرابحة مرنة للتمويل يمكن أن تبدأ قيمته من 5000 ريال سعودي وتصل حتي 250 ألف ريال سعودي.

طرق التقديم على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة للتمويل

لقد قامت شركة مرابحة مرنة للتمويل بتوفير العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد بالمملكة ، حيث يمكن للعميل التقديم على الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة مرابحة مرنة للتمويل ، وتعبئة نموذج طلب المنتج بكافة البيانات المطلوبة ، كما يمكن للعميل التقديم على الطلب عن طريق زيارة أقرب فرع من فروع شركة مرابحة مرنة للتمويل ، وتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة ، كما تتيح الشركة للعميل إمكانية التقديم على الطلب من خلال زيارة المندوب أو الأتصال على الهاتف.

الشروط والمعايير الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة