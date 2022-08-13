نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في حساب المواطن الجديد 1444 وشروط الدعم الجديد للمستفيدين ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد برنامج حساب المواطن احد أهم البرامج التي تم توفيرها من أجل خدمة الأشخاص محدودي الدخل، والذين ترغب الحكومة في المملكة العربية السعودية في تقديم المساعدات والخدمات لهم، وذلك من أجل النهوض بمستوى معيشتهم بشرط أن يكون الشخص الذي يحصل على هذا الدعم مستوفي لعدة شروط يتم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي هذا المقال سنتعرف على هذه الشروط من أجل استحقاق الدعم والقدرة على التسجيل في حساب مواطن الجديد.

رابط التسجيل في حساب المواطن الجديد 1444

يمكن التسجيل في حساب المواطن الجديد من خلال القيام بالخطوات التالية:

من خلال الدخول الرابط الخاص بحسابك المواطن يقوم الشخص بالضغط عليه ومن ثم فإن المستخدم يقوم بالضغط على البوابة الإلكترونية من بعد فتح المنصة الرئيسية الخاصة بهذا الرابط

يقوم المستخدم بالضغط على خيار تسجيل الدخول وبعد ذلك يقوم بإدخال بياناته الشخصية مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية ويلزم أن يتم إدخال هذه البيانات بشكل دقيق في الخانات المخصصة لها.

ثم يقوم المستخدم بإدخال كلمة المرور الخاصة به ويقوم بتأكيدها، ومن ثم يقوم بالضغط على خيار تسجيل الدخول ليحصل على الخدمات المختلفة التي يقدمها التطبيق والتي تتمثل في معرفة مواعيد صرف الدعم أو شروط الحصول على الدعم كما يستطيع أن يقدم الشكاوي والملاحظات من خلاله.

شروط برنامج حساب المواطن الجديد 1444