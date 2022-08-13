نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في حساب المواطن الجديد 1444 وشروط الدعم الجديد للمستفيدين ca.gov.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد برنامج حساب المواطن احد أهم البرامج التي تم توفيرها من أجل خدمة الأشخاص محدودي الدخل، والذين ترغب الحكومة في المملكة العربية السعودية في تقديم المساعدات والخدمات لهم، وذلك من أجل النهوض بمستوى معيشتهم بشرط أن يكون الشخص الذي يحصل على هذا الدعم مستوفي لعدة شروط يتم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي هذا المقال سنتعرف على هذه الشروط من أجل استحقاق الدعم والقدرة على التسجيل في حساب مواطن الجديد.
رابط التسجيل في حساب المواطن الجديد 1444
يمكن التسجيل في حساب المواطن الجديد من خلال القيام بالخطوات التالية:
- من خلال الدخول الرابط الخاص بحسابك المواطن يقوم الشخص بالضغط عليه ومن ثم فإن المستخدم يقوم بالضغط على البوابة الإلكترونية من بعد فتح المنصة الرئيسية الخاصة بهذا الرابط
- يقوم المستخدم بالضغط على خيار تسجيل الدخول وبعد ذلك يقوم بإدخال بياناته الشخصية مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية ويلزم أن يتم إدخال هذه البيانات بشكل دقيق في الخانات المخصصة لها.
- ثم يقوم المستخدم بإدخال كلمة المرور الخاصة به ويقوم بتأكيدها، ومن ثم يقوم بالضغط على خيار تسجيل الدخول ليحصل على الخدمات المختلفة التي يقدمها التطبيق والتي تتمثل في معرفة مواعيد صرف الدعم أو شروط الحصول على الدعم كما يستطيع أن يقدم الشكاوي والملاحظات من خلاله.
شروط برنامج حساب المواطن الجديد 1444
- أولا: يحب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم مواطن سعودي مقيم داخل أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث لا يحق للسعودي المغترب أن يحصل على الدعم المقدم من خلال هذا البرنامج.
- ثانيا: إذا كان الشخص مغترب يحب أن يعود قبل ثلاث أشهر من انتهاء العام حتى يستطيع أن يتقدم للحصول على برنامج حساب المواطن.
- ثالثا: يحب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم لا يقل عمره عن 18 عام.
- رابعا: يحب أن يقدم الراغب في الدعم ما يثبت إنه من محدودي الدخل.
- خامسا: لا يجب أن يكون لدى المتقدم للحصول على الدعم سجل تجاري أو أصول أموال.
- سادسا: تستطيع المرأة الأرملة أو المطلقة الأجنبية أن تحصل على الدعم المقدم من خلال البرنامج بشرط أن يكون لديها أبناء سعوديين.
- سابعا: أن يكون الشخص له عاهة تمنعه من مزاولة الأعمال بشرط أن يقدم ما يثبت هذه العاهة.
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