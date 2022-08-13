نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة رسوم المرافقين 1444 “حقيقة أم شائعة” مديرية الجوازات السُّعُودية “توضح” التفاصيل وطرق السداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد من الأشخاص بالمملكة العربية السُّعُودية حول زيادة رسوم المرافقين لعام 1444، وهي رسوم يتم دفعها من قبل الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية السُّعُودية، مقابل إقامتهم داخل أراضي المملكة العربية السُّعُودية، ولقد تداولت العديد من الأخبار أنه هناك زيادة لرسوم المرافقين مع بداية العام الجديد، ولذلك سوف نتابع معكم في هذا المقال أهم تصريحات المديرية العامة للجوازات حول وجود زيادة لرسوم المرافقين لهذا العام أم لا، مع توضيح طريقة سداد رسوم المرافقين.

تصريحات مديرية الجوازات السُّعُودية حول زيادة رسوم المرافقين

ونشير إلى أهم تصريحات مديرية الجوازات السُّعُودية حول حقيقة زيادة رسوم المرافقين 1444، وذلك حتى يطمئن العديد من الأفراد الذين من المفترض أن يقوموا بدفع رسوم المرافقين، وجاءت التصريحات كالتالي:

لقد أكدت مديرية الجوازات بالسعودية أنها لم تعلن أي تصريحات أو أخبار حول أي زيادة في رسوم المرافقين للعام الجديد ١٤٤٤ مما يؤكد أنه لا يوجد أي زيادة حتى الآن.

كما أنها أشارت أيضا إلى أنه رسوم المرافقين كما هي للشخص الذي يزيد عمرة عن ١٨ عام وهي ٤٠٠ ريال سعودي لم تتغير.

كذلك صرحت مديرية الجوازات أنه يتم دفع هذه الرسوم وفقا لشروط محددة.

ثم أن هناك بعض الفئات التي يتم إعفائهم من دفع هذه الرسوم.

أشارت أخر الأخبار أنه لا يوجد أي نية لزيادة هذه الرسوم لهذا العام.

طريقة سداد رسوم المرافقين بالسعودية

وبعدما وضحنا لكم في السطور السابقة أهم الأخبار حول حقيقة زيادة رسوم المرافقين 1444، سوف نتعرف علي خطوات سداد الرسوم عبر البنوك التابع إليها الفرد، والخطوات كالتالي: